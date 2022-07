Les partisans de Brittney Griner restent stables après un plaidoyer de culpabilité

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a publié une déclaration jeudi après-midi.

“Brittney Griner reste détenue à tort en Russie, et rien de ce qui s’est passé aujourd’hui ne change cela 140 jours plus tard”, a déclaré Engelbert. Elle a ajouté: “Elle a le soutien sans réserve et inconditionnel de toute la famille WNBA et NBA, qui attend avec impatience son retour en toute sécurité.”

Le département d’État américain a annoncé pour la première fois que Griner avait été classée comme “détenue à tort” en mai et a déclaré qu’il chercherait à négocier sa libération quel que soit le résultat de son procès.

Jeudi, un diplomate russe a suggéré aux journalistes à Moscou que la clameur publique concernant la libération de Griner – qu’il attribuait à l’administration Biden – était préjudiciable à la conclusion d’un accord.

Les partisans de Griner, cependant, ont longtemps cru qu’il était nécessaire d’attirer l’attention du public sur sa situation pour attirer l’attention de l’administration Biden. Après que le Département d’État ait classé Griner comme détenue à tort, ses plus proches partisans ont commencé à se sentir à l’aise pour attirer l’attention sur sa détention. De nombreux fans se sont fait entendre depuis février.

Début mai, Kagawa Colas s’est associé à la famille de Griner, à la WNBA et à son syndicat de joueurs et au Mercury pour lancer une campagne de plaidoyer avec le hashtag #WeAreBG. Plusieurs joueurs de la WNBA et de la NBA ont commencé à parler de la situation de Griner. Les Celtics de Boston de la NBA portaient des t-shirts avec l’inscription #WeAreBG lors d’un entraînement en finale de la NBA.