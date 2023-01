Les partisans de Bolsonaro prennent d’assaut le siège du pouvoir au Brésil

Les partisans de l’ancien président populiste brésilien Jair Bolsonaro ont pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du pays dimanche, une semaine après que Luiz Inácio Lula Da Silva, communément appelé Lula, a prêté serment en tant que nouveau président du Brésil.

Des milliers de personnes fidèles à la droite de Bolsonaro ont franchi les barricades de la police et sont entrées dans les bâtiments du Congrès et de la Cour suprême, les partisans de Bolsonaro – appelés Bolsonaristes – ont également encerclé le palais présidentiel, appelant à la démission de Lula, bien que le président soit en voyage officiel à Araquara et non dans la capitale, Brasilia. Le Congrès était également en vacances, laissant le bâtiment pratiquement vide.

Lula fait une déclaration officielle à 16 h HE, disant qu’il signerait un décret d’urgence, en vigueur jusqu’au 31 janvier, permettant au gouvernement fédéral de mettre en œuvre “toutes les mesures nécessaires” pour calmer les troubles dans la capitale.

“Ils ont profité du silence de dimanche, alors que nous sommes encore en train de mettre en place le gouvernement, pour faire ce qu’ils ont fait”, Le compte de Lula tweeté dimanche. “Et vous savez qu’il y a plusieurs discours de l’ancien président encourageant cela. Et c’est aussi sa responsabilité et celle des partis qui l’ont soutenu.

Des vidéos de bolsonaristes drapés de drapeaux jaunes et assis aux bureaux des législateurs sont apparues sur Twitter dimanche après-midi dans une scène rappelant la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021 par des partisans de droite de l’ancien président américain Donald Trump. Tout au long de l’après-midi, des manifestants ont détruit des fenêtres du bâtiment de la Cour suprême, fait flotter le drapeau impérial brésilien au-dessus du bâtiment du Congrès, incendié un tapis dans la chambre basse du Congrès, pillé des cadeaux de dignitaires étrangers et auraient attaqué un photojournaliste du média. Métropoles.

Les forces de police de la capitale ont d’abord utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants ; cependant, cela n’a pas dissuadé les manifestants et a poussé les gardes à se mettre à l’abri derrière le bâtiment. Les forces armées brésiliennes et la police anti-émeute, ainsi que l’ensemble des forces de police de l’État de Brasilía, ont été appelées pour tenter de réprimer les manifestations, mais au moment d’écrire ces lignes, les bolsonaristes restent dans les bâtiments fédéraux.

À 15 h 30, heure de l’Est, des dizaines d’officiers de l’armée étaient arrivés sur les lieux, certains prenant d’assaut les bureaux présidentiels ; deux hélicoptères ont également plané au-dessus des bureaux présidentiels, avec des officiers à bord déployant ce que le journaliste du New York Times André Spigariol a décrit comme des cartouches de gaz lacrymogène et des munitions anti-émeute.

Semblables aux émeutiers qui ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain il y a presque exactement deux ans, les bolsonaristes sont animés par la conviction que les élections brésiliennes de 2022 ont été truquées et que Bolsonaro est le véritable vainqueur des élections. Bolsonaro est aux États-Unis depuis l’investiture de Lula le 1er janvier 2023 et n’a pas encore commenté publiquement la situation.

Lula a remporté un second tour des élections entre lui et Bolsonaro en octobre de l’année dernière, marquant un retour au pouvoir après un séjour en prison pour corruption. Lula, un ancien président de gauche qui a contribué à élever le niveau de vie de millions de Brésiliens en renforçant les programmes sociaux du pays, a d’abord été président du Brésil de 2003 à 2010. Il a été en prison de 2018 à 2021.

Bolsonaro a laissé entendre à plusieurs reprises que l’élection était truquée ou injuste, et a ordonné à ses partisans de “faire la guerre” si Lula “volait” l’élection. Même avant la victoire de Lula au second tour des élections, les partisans de Bolsonaro protestaient, campaient près des bases militaires et suppliaient les forces armées d’intervenir et de maintenir Bolsonaro au pouvoir en empêchant l’investiture de Lula. D’autres manifestations ont impliqué des blocages de routes et d’autoroutes, y compris des blocages par des chauffeurs de semi-remorque, après que Bolsonaro a publié une vidéo de lui-même au volant d’un tracteur, d’un semi-remorque et d’un bus, ce qui a été interprété par certains de ses partisans comme un encouragement.

“Celui qui a fait cela sera retrouvé et puni”, a écrit Lula sur Twitter. « La démocratie garantit le droit à la liberté d’expression, mais elle exige aussi que les gens respectent les institutions. Il n’y a pas de précédent dans l’histoire du pays ce qu’ils ont fait aujourd’hui. Pour cela, ils doivent être punis.