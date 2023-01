Les partisans de Bolsonaro prennent d’assaut le congrès, le bâtiment présidentiel et le tribunal

BRASILIA – Des milliers de partisans radicaux de l’ex-président d’extrême droite brésilien Jair Bolsonaro ont violé et vandalisé dimanche le bâtiment du bureau présidentiel, le congrès et la Cour suprême, et ont cherché à pénétrer dans d’autres lieux du pouvoir, dans des scènes qui évoquaient de manière obsédante le 6 janvier. , Insurrection de 2021 au Capitole des États-Unis par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Des images sur Globo TV montraient des manifestants errant dans les couloirs et se tenant près de vitrines brisées dans le palais du Planalto, le bureau du président. Des milliers d’autres portant le maillot de football national – désormais symbole de l’extrême droite – et agitant le drapeau brésilien se sont massés sur la place massive à l’extérieur dans une partie de la capitale Brasilia qui ressemble au National Mall de Washington.

L’incident a capturé les parallèles étranges entre Bolsonaro et sa vedette politique, Trump, et est survenu après des mois au cours desquels les experts ont craint une action de copie de style le 6 janvier ici.

Des officiers de la police militaire ont tenté d’arrêter les manifestants avec des gaz lacrymogènes et d’autres armes, mais ils sont apparus bien en infériorité numérique. Le groupe se trouve à l’intérieur du Palácio do Planalto, le bâtiment officiel où travaille le président.

Le Congrès et la Cour suprême sont tous deux en vacances, donc les législateurs et les juges ne sont pas là.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des manifestants brisant des vitres et entrant dans le Congrès national et le Palacio do Planalto, où ils ont vandalisé des meubles dans l’une des salles de cérémonie les plus traditionnelles du palais. Des vidéos montraient également des partisans de l’ancien président tentant de s’introduire de force dans les bureaux ministériels à l’intérieur du palais présidentiel.