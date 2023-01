Les partisans de Bolsonaro envahissent le Congrès brésilien

Le président nouvellement investi, Luis Inacio Lula da Silva, aurait été évacué vers un lieu sûr

Les partisans de l’ancien président brésilien de droite Jair Bolsonaro ont envahi le bâtiment du Congrès, escaladant son toit et brisant des fenêtres dimanche après des semaines de troubles.

Le successeur de Bolsonaro, Luiz Inacio Lula da Silva, inauguré la semaine dernière, aurait été évacué vers un lieu sûr non divulgué.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre les émeutiers attaquant également le bâtiment de la Cour suprême. On peut voir de l’eau couler d’une fenêtre brisée et des lettres de fortune collées sur une autre fenêtre alors que des manifestants, dont beaucoup tiennent ou portent des drapeaux brésiliens, examinent les dégâts. Le tribunal avait infligé à Bolsonaro une lourde amende en novembre pour ses efforts pour contester les résultats de la course présidentielle, l’accusant d’agir de mauvaise foi.

REGARDER: Le moment où les barricades ont été percées au Congrès national au Brésil. pic.twitter.com/6Cv0ZgpdLM — ALX 🇺🇸 (@alx) 8 janvier 2023

