Les partisans de Biden poursuivent « Trump Train » et la police du Texas pour « une embuscade » sur la route de 2020 et prétendent à des blessures « psychologiques et émotionnelles » – RT USA News

Un sénateur de l’État du Texas et d’autres partisans de Joe Biden allèguent dans des poursuites judiciaires que les partisans de Donald Trump ont tenté de les chasser de la route au Texas pendant la campagne présidentielle de 2020.

La première des deux poursuites déposées cette semaine nomme le directeur de la sécurité publique de San Marcos, Chase Stapp et la police locale, tandis que l’autre identifie de nombreux partisans de Trump.

La police du Texas est accusée de ne pas avoir « protéger et servir » quand ils ont été informés de dizaines de véhicules remplis de partisans de Trump qui auraient tenté de faire sortir un bus de campagne Biden de la route alors qu’ils se dirigeaient vers un événement de campagne en octobre de l’année dernière.

Les partisans de Biden, dont l’ancienne sénatrice de l’État du Texas Wendy Davis, allèguent que de multiples actes de violence politique ont été perpétrés par des partisans de Trump au Texas, décrivant des personnes brandissant des armes et envoyant des menaces de mort à des personnes prenant le bus de campagne Biden.

Le procès réclame également la « embuscade » sur l’autoroute du Texas, dont certains ont été filmés, était un effort organisé et a forcé les véhicules de la campagne à ralentir à 15-25 mph sur une autoroute avec une limite de vitesse de 70 mph.





Davis a affirmé dans une interview au Texas Tribune en janvier que la police de San Antonio avait répondu aux appels à l’aide et avait éloigné les véhicules Trump du bus, mais comme le bus a été à nouveau encerclé plus tard, la police de San Marcos n’a pas offert la même assistance, comme ils l’ont interrogé. compétence sur l’autoroute.

« Ils n’arrêtaient pas de dire : ‘Où es-tu maintenant ? Où es tu maintenant,' » elle a dit. «Nous avons continué à leur donner point de repère après point de repère, repère de kilomètre après repère de kilomètre… Jamais nous n’avons pu faire sortir quelqu’un. C’était incroyable.

Un porte-parole de la police a déclaré à l’époque que les agents n’étaient tout simplement pas en mesure de rattraper le bus avant qu’il ne quitte les limites de la ville en raison de la circulation. Stapp a déclaré plus tard qu’aucune aide préalable n’avait été demandée par la campagne, ce qui a semé la confusion.

La campagne Biden a annulé trois événements ce jour-là, citant « Les préoccupations de sécurité. »

Les poursuites prétendent que les partisans de Trump ont violé la loi sur le Ku Klux Klan de 1871, qui interdit légalement à deux personnes ou plus de recourir à l’intimidation pour tenter d’empêcher d’autres de voter ou d’exprimer un discours politique.

« Ils ont essayé de faire sortir le bus de la route. Le Trump Train a diffusé en direct leur comportement sur les réseaux sociaux, se vantant de leur conduite agressive, montrant à quel point ils se rapprochaient dangereusement du bus et de ses véhicules d’escorte, et spéculant ouvertement sur qui pourrait être dans le bus qu’ils visaient – ​​y compris, ils espéré, alors candidate à la vice-présidence Kamala Harris », l’un des procès déclare.





Alors que de nombreux critiques de Trump ont été indignés par l’incident de la circulation lors de son premier rapport, l’ancien président a annulé la rencontre et a déclaré: « ces patriotes n’ont rien fait de mal » à l’époque.

Les poursuites prétendent que les victimes présumées de l’incident ont souffert « blessure psychologique et émotionnelle continue » dans les mois qui ont suivi.

Les poursuites ont été déposées par les groupes à but non lucratif Protect Democracy et The Texas Civil Rights Project, le chauffeur de bus Timothy Holloway, le bénévole de la campagne Biden Eric Cervini, le membre du personnel de la campagne Biden David Gins et Davis.

Lors d’une conférence de presse concernant les costumes, Holloway, qui est noir, a attribué l’incident à « intimidation des électeurs à l’ancienne » et dit que c’était « exactement comme ce qui s’est passé autrefois, lorsqu’ils chassaient les gens de couleur de la ville ».

D’autres ont décrit craindre pour leur vie et ont déclaré que les poursuites étaient à peu près « responsabilité, » bien qu’ils demandent des dommages-intérêts compensatoires.

