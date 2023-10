Les partis pro-européens revendiquent la victoire des élections polonaises — RT World News

Le parti Droit et Justice au pouvoir est en avance, selon les sondages à la sortie des urnes, mais pas suffisamment pour conserver le pouvoir.

L’opposition politique centriste et pro-européenne polonaise est sur le point de succéder au parti conservateur au pouvoir Droit et Justice (PiS), selon un sondage Ipsos publié à la suite des élections de dimanche, qui montre le PiS en tête, mais pas suffisamment pour conserver le contrôle du parti. le gouvernement.

Le chef de l’opposition Donald Tusk, l’ancien président du Conseil européen qui dirige désormais le parti de la Coalition civique qui a rejoint l’alliance de la Troisième Voie et le parti de Gauche pour former ce qui semble être la faction gagnante, a salué les résultats du vote comme étant «la fin des mauvais temps, la fin du règne du Droit et de la Justice.»

Alors que le sondage place le PiS en première place avec 37 % des voix, ce qui lui donne le premier choix pour former une coalition gouvernementale, les trois autres places – la Coalition civique à 32 %, la Troisième Voie à 13 % et la Gauche à 8,6 % – a obtenu suffisamment de soutien pour bloquer les efforts du PiS, ne lui laissant que le parti de droite de la Confédération (avec seulement 6,2 % des voix) comme allié potentiel.















«Jamais de ma vie je n’ai été aussi heureux de prendre apparemment la deuxième place« , a déclaré dimanche Tusk, qui a été Premier ministre polonais de 2007 à 2014, à ses partisans à Varsovie. «La Pologne a gagné, la démocratie a gagné.»

La victoire de l’opposition ramènerait la Pologne au sein de l’UE, qui a puni le PiS pour avoir contesté la suprématie du droit européen sur le droit polonais en retenant plus de 35 milliards d’euros (37 milliards de dollars) d’aide pendant les huit années de règne du parti.

Le leader du PiS, Jarosław Kaczyński, a également déclaré que les résultats électoraux du parti étaient un grand succès, mais pas assez.

«La question qui se pose à nous est de savoir si ce succès pourra se transformer en un nouveau mandat de notre gouvernement.« , a-t-il déclaré dimanche à ses partisans au siège du parti, les exhortant à «avoir de l’espoir» et jure que «que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, nous mettrons en œuvre ce projet.»

Les résultats préliminaires suggèrent que l’opposition contrôlera la chambre basse du parlement, connue sous le nom de Sejm, avec 248 de ses 460 sièges contre 200 pour le PiS. Les résultats définitifs des votes sont attendus d’ici mardi.

Le PiS s’est présenté sur la base d’une politique migratoire plus dure (malgré un récent scandale d’argent contre visa), d’une augmentation des dépenses sociales, d’une force militaire et d’un soutien à l’Ukraine contre la Russie sans permettre aux céréales ukrainiennes bon marché de décimer les moyens de subsistance des agriculteurs polonais. Les trois partis d’opposition se sont battus pour améliorer les relations avec l’UE, notamment en annulant les réformes judiciaires du PiS et en libéralisant l’avortement et la politique LGBT.

La couverture médiatique de l’élection l’a présentée comme la plus importante de l’histoire post-communiste de la Pologne, expliquant comment le taux de participation électorale – y compris un record de 600 000 Polonais vivant à l’étranger – a même dépassé le pourcentage de personnes ayant afflué aux urnes en 1989 lors des premières élections démocratiques du pays.