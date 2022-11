Les partis politiques haïtiens doivent tous accepter l’intervention militaire canadienne: Trudeau

L’intervention militaire canadienne en Haïti ne peut avoir lieu que si tous les partis politiques du pays en difficulté l’acceptent, a déclaré dimanche le Premier ministre Justin Trudeau.

Trudeau parlait de la Tunisie où les dirigeants du sommet annuel de la Francophonie ont tenu une table ronde sur Haïti le dernier jour de leur rassemblement de deux jours.

Trudeau a annoncé 16,5 millions de dollars pour aider à stabiliser Haïti, où les gangs étranglent l’accès au carburant et aux fournitures essentielles dans un contexte d’aggravation de l’épidémie de choléra. Environ la moitié de l’argent va à l’aide humanitaire, et une partie du reste est destinée à aider à éliminer la corruption et à poursuivre les violences sexistes.

Mais le gouvernement haïtien a demandé une intervention militaire internationale pour combattre les gangs qui ont étranglé l’accès au carburant et aux fournitures essentielles au milieu de l’épidémie.

Les États-Unis disent que le Canada serait un leader idéal pour une telle intervention militaire.

Trudeau a déclaré dimanche que le Canada travaillait avec la CARICOM, l’organisation des gouvernements des Caraïbes, ainsi qu’avec «divers acteurs en Haïti de tous les partis politiques» pour obtenir un consensus sur la façon dont la communauté internationale peut aider.

« Il ne suffit pas que le gouvernement haïtien le demande », a-t-il déclaré. “Il doit y avoir un consensus entre les partis politiques en Haïti avant que nous puissions avancer sur des étapes plus importantes.”

Il n’exclut pas d’établir éventuellement une mission militaire canadienne sur le terrain en Haïti.

“Le Canada est très ouvert à jouer un rôle important, mais nous devons avoir un consensus haïtien”, a déclaré Trudeau en français.

Une équipe d’évaluation d’Affaires mondiales Canada envoyée en Haïti pour établir une certaine compréhension de ce qui se passe et de ce qui pourrait aider est déjà revenue et a fourni un rapport lors des réunions auxquelles Trudeau a dit avoir assisté.

Il a déclaré que la nécessité d’un consensus découle d’une “dynamique politique” en Haïti qui est “assez difficile”.

“L’un des problèmes fondamentaux auxquels Haïti a toujours été confronté est que diverses élites et oligarques à travers la société du pays ont été motivés pour continuer à utiliser l’influence politique et les crises humanitaires comme un moyen de s’enrichir sur le dos du peuple haïtien”, a-t-il déclaré. . “C’est pourquoi notre approche ne consiste plus à faire ce que veut un parti politique ou le gouvernement. Cela demande un niveau de consensus et de cohérence de la part de tous les acteurs en Haïti pour appeler à des solutions que nous pouvons réellement soutenir et diriger en tant que communauté internationale.

Le Canada a élargi ses sanctions contre les élites politiques samedi en ajoutant trois autres noms à la liste des Haïtiens dont les avoirs canadiens seront gelés.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les sanctions visent ceux qui profitent de la violence en Haïti.

“Notre objectif est de nous assurer que ces personnes qui profitent de la violence, qui font partie d’un système corrompu, soient tenues responsables”, a-t-elle déclaré.

Joly a appelé d’autres partenaires internationaux à lui emboîter le pas.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Missions militaires CanadaHaïti