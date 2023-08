Les partis politiques du Manitoba n’en font pas assez pour vérifier l’identité autochtone, selon un avocat métis

Les partis politiques du Manitoba ne font pas assez pour s’assurer que les revendications des candidats à l’autochtonie sont légitimes, dit Jean Teillet, avocat et arrière-petite-nièce du chef métis Louis Riel.

CBC News a demandé aux trois partis provinciaux du Manitoba qui siègent à l’Assemblée législative comment ils s’assurent que les revendications d’identité autochtone sont légitimes.

Teillet – qui a été nommé ted en tant qu’enquêteur indépendant par l’Université de la Saskatchewan pour comprendre comment prévenir la fraude d’identité autochtone – a critiqué les réponses des trois partis provinciaux aux questions sur la façon dont ils s’assurent que les candidats qui prétendent être autochtones sont bien ceux qu’ils prétendent être.

La nomination de Teillet est intervenue après que Carrie Bourassa, professeure à l’Université de la Saskatchewan, a été suspendue et a finalement démissionné à la suite d’une enquête de CBC News qui n’a trouvé aucune preuve qu’elle avait une ascendance autochtone.

« Ces individus seraient des « aspirants » ou des « prétendants » », a écrit Teillet dans un rapport de cette enquête. « L’avantage qu’ils obtiennent est volé, cause du tort et brise notre confiance. »

Les trois partis provinciaux ont répondu aux questions de CBC envoyées en février pour s’assurer que les revendications d’identité autochtone sont légitimes.

« Le NPD du Manitoba a un processus de sélection rigoureux et nous sommes fiers de nos candidats », a déclaré le parti de l’opposition officielle dans un communiqué. « Nous sommes justes et minutieux dans notre évaluation des candidats pour le NPD. »

« Nous prenons au sérieux la fausse appropriation de l’identité autochtone », ont déclaré les libéraux du Manitoba dans un communiqué. « Ce serait considéré comme un grave manquement à l’éthique par le comité libéral du Manitoba Greenlight. »

Ce comité fait référence à un organisme de sélection des candidats.

« Il n’appartient pas aux libéraux du Manitoba de déterminer qui est autochtone. L’identité est décidée par les Premières Nations elles-mêmes et les organisations autochtones. Si des préoccupations sont soulevées au sujet des revendications d’identité autochtone d’un candidat potentiel, elles seront soulevées lors d’une entrevue », ont déclaré les libéraux. .

« Cela étant dit, notre parti ne demande pas aux gens de s’identifier en fonction de leur culture ou de leur orientation. »

Le président du comité de nomination du Parti progressiste-conservateur du Manitoba, le député provincial Ralph Eichler, a d’abord déclaré que « l’origine ethnique a fait partie du processus d’entrevue ».

Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements, Eichler a écrit: « nous ne demandons pas quelle est l’origine ethnique de qui que ce soit ».

Eichler a poursuivi en disant que « le comité n’est pas vraiment intéressé par l’aspect ethnique de nos candidats – plus sur la personne que sur son appartenance ethnique en tant que personne ».

Eichler a répondu à une question de suivi ultérieure en déclarant que le comité de nomination ne corrobore pas de manière indépendante les affirmations des candidats selon lesquelles ils sont autochtones.

Questions de procédure : Teillet

Teillet dit que le NPD, qui prétend avoir un processus de sélection des candidats « robuste », n’a pas fourni suffisamment de détails pour qu’elle comprenne si son processus de vérification est adéquat en ce qui concerne les revendications d’identité autochtone.

Teillet a déclaré que les PC et les libéraux ne prennent pas la question au sérieux, malgré ce que dit le Parti libéral, car s’ils le faisaient, ils auraient un processus de vérification.

« En ne mettant pas en œuvre la vérification, ils soutiennent tacitement de fausses revendications d’identité autochtone. Leur incapacité à agir signifie qu’ils soutiennent les préjudices causés par ces fausses identifications. »

L’avocat Jean Teillet dit que lorsqu’une personne prétend être autochtone, cette affirmation doit être vérifiée. (Pape Salter Teillet Avocats et Notaires)

Teillet dit que tous les partis politiques, les bureaux gouvernementaux, les universités et les écoles doivent avoir une grande pancarte sur leur site Web qui dit : « Si vous postulez et que vous revendiquez une identité autochtone, nous vérifierons. Nous vérifierons.

Teillet dit que cela ne signifie pas que les universités ou les gouvernements doivent déterminer qui est autochtone. Ils doivent développer leurs processus de vérification pour se conformer à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), qui a reçu la sanction royale au Canada en 2021.

L’article 33 de l’UNDRIP stipule que « les peuples autochtones ont le droit de déterminer leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions ».

Veldon Coburn, qui est professeur de sciences politiques à l’Université d’Ottawa et Anishinaabe de la Première Nation Pikwàkanagàn, dit qu’il y a beaucoup de choses positives dans les réponses des libéraux et des néo-démocrates sur la façon dont ils examinent les revendications d’indigénéité, bien que les deux parties pourraient être plus claires.

Le professeur de l’Université d’Ottawa, Veldon Coburn, affirme que les parties doivent être strictes quant à la vérification des réclamations des personnes qui se disent autochtones. (Radio-Canada)

En ce qui concerne le Parti PC, Coburn dit que son processus de sélection des candidats semble être « vraiment rapide et lâche et presque téméraire quand il s’agit de cela ».

« Ils ne se soucient vraiment pas d’une manière ou d’une autre que quelqu’un puisse se présenter à tort comme autochtone », a déclaré Coburn dans une interview.

Coburn dit que les parties doivent être strictes pour s’assurer que les personnes qui prétendent être autochtones sont bien celles qu’elles prétendent être. « Le strict minimum absolu est que si vous dites que vous êtes autochtone, nous vérifierons. »

Il dit d’après son expérience qu’il est courant et « pas du tout offensant pour un Autochtone » de poser des questions sur ses liens avec la communauté.

« Ils sont très fiers de nous dire d’où ils viennent. Et je ferais la même chose aussi », a-t-il déclaré.

Coburn dit qu’être Autochtone n’est pas la même chose que s’identifier comme Italo-Canadien, par exemple.

« Contrairement à de nombreux autres peuples au Canada, de nombreux Canadiens ont fièrement un trait d’union, les peuples autochtones sont un groupe national plutôt qu’une autre saveur culturelle », a-t-il déclaré.

« Donc, nous ne sommes pas seulement un régime, une robe et une danse comme cela pourrait être. Nous avons des institutions politiques pour les membres de nos propres communautés politiques, et cela fait de nous des citoyens.. »

Klein 1 des 2 députés autochtones du caucus PC : Stefanson

Peu de temps après que Kevin Klein a été élu député provincial de Kirkfield Park en décembre, la première ministre Heather Stefanson l’a identifié comme l’un des deux députés autochtones du caucus PC, avec Alan Lagimodiere, qui représente la circonscription de Selkirk.

« La base pour déclarer M. Klein comme autochtone est qu’il s’est publiquement identifié comme un Métis canadien », a écrit un porte-parole du premier ministre Stefanson après que CBC News ait demandé des éclaircissements sur sa remarque faite en janvier.

Stefanson a noté que le Parti PC doit attirer plus de candidats et de membres autochtones, et a déclaré qu’il y travaillait.

« Je pense qu’il est très important que nous reflétions avec précision ce qui se reflète dans nos communautés », a déclaré Stefanson dans une interview avec CBC News en janvier.

« Les communautés autochtones jouent un rôle incroyable à cet égard, et nous continuerons donc à tendre la main à ces communautés. »

En juillet, une porte-parole répondant au nom du premier ministre Stefanson a refusé de dire si elle considérait toujours Klein comme autochtone après avoir été informée que CBC News ne pouvait trouver aucune preuve qu’il avait une ascendance métisse ou autochtone.

Lorsque Klein a été assermenté en tant que ministre de l’Environnement à la fin janvier, le gouvernement a publié un communiqué de presse avec une biographie qui déclare qu’il est un « fier métis canadien et qu’il continue d’explorer, en travaillant avec les aînés du Manitoba pour rechercher ses liens avec la communauté autochtone. Cette exploration a accru son désir de travailler avec les communautés autochtones. »

Stefanson a répondu aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse indépendante lundi.

« Nous n’entrons pas dans le contrôle de l’identité des gens », a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous entrez dans le processus de sélection des candidats, nous savons que le NPD autorise évidemment les personnes ayant des antécédents criminels, comme vous le savez. Et donc je me demanderais également quel est leur processus dans tout cela. »

REGARDER | La première ministre Heather Stefanson a posé des questions sur la revendication de Kevin Klein d’être Métis :

La première ministre Heather Stefanson détourne les questions sur la revendication du ministre de l’Environnement Kevin Klein d’être Métis La première ministre Heather Stefanson avait précédemment identifié le ministre de l’Environnement, Kevin Klein, comme l’un des deux membres autochtones du caucus PC. Elle n’a pas voulu dire si elle le considérait toujours comme autochtone après qu’une enquête de CBC News n’ait trouvé aucune preuve que Klein avait un héritage métis ou autochtone.

Lorsque CBC News a posé des questions à Klein sur la biographie distribuée par le gouvernement lorsqu’il est devenu ministre, il a répondu en disant « comme je l’ai indiqué à plusieurs reprises, il s’agit d’un voyage privé et personnel ».

Klein a déjà déclaré aux médias qu’il était Métis du Painted Feather Woodland Métis, un groupe non reconnu par la Manitoba Métis Federation ou la Métis Nation of Ontario.

Teillet dit qu’il y a un côté plus sombre aux revendications autour de l’identité autochtone.

« Une fois que nous pourrons tous prétendre être autochtones pour quelque raison que ce soit, alors il n’y aura plus d’autochtones parce que nous serons tous autochtones. C’est une autre étape dans l’éradication des peuples autochtones. J’appelle cela l’assimilation inversée », a déclaré Teillet.

Teillet dit que les personnes qui prétendent illégitimement être autochtones pourraient dire, par exemple, « Je peux déterminer quand la consultation est appropriée pour les peuples autochtones parce que je suis une personne autochtone. »

Dans ces cas, dit Teillet, les peuples autochtones sont alors exclus de la possibilité d’avoir leur mot à dire dans des processus tels que l’élaboration de politiques pour des questions sociales importantes.