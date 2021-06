Les partis israéliens luttent pour former un gouvernement alors que la date limite approche

Les dirigeants de l’opposition se sont précipités pour former un gouvernement de coalition avant minuit mercredi, essayant de remplacer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et de mettre fin à une impasse politique de deux ans qui a laissé Israël sans gouvernement stable ni budget d’État.

Si un accord est conclu à temps, et si le Parlement le ratifie lors d’un vote de confiance dans les prochains jours, cela ferait tomber le rideau – ne serait-ce que pour un entracte – sur le poste de Premier ministre de M. Netanyahu. Il a été le Premier ministre le plus ancien du pays, pendant 12 ans consécutifs et 15 ans au total, et il a défini l’Israël contemporain plus que tout autre dirigeant récent.

Le non-respect de la date limite augmenterait la probabilité que les Israéliens fassent bientôt face à leurs cinquièmes élections nationales en un peu plus de deux ans.

Après des semaines d’impasse, un petit parti islamiste arabe dont le soutien est crucial pour tout futur gouvernement, a accepté de rejoindre la coalition, ce qui en fait le premier parti arabe de l’histoire d’Israël à soutenir un bloc politique de droite. Avec moins de 90 minutes avant la date limite, cela a laissé la coalition en attente de deux petits partis d’extrême droite – dont les médias israéliens ont rapporté qu’ils étaient sur le point de s’inscrire.