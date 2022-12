Les partis fidjiens disent que le décompte des élections devrait s’arrêter après un pépin

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les dirigeants de quatre partis politiques en lice pour les élections générales des Fidji ont appelé à l’arrêt immédiat du dépouillement des votes jeudi après que l’application de résultats en ligne ait connu un problème, puis le prochain lot de résultats a basculé en faveur du président sortant. ministre.

Les derniers événements menacent la délicate démocratie de la nation du Pacifique, qui a été entachée par quatre coups d’État militaires au cours des 35 dernières années. Cette élection a opposé deux anciens putschistes.

Sitiveni Rabuka, qui a dirigé le premier coup d’État en 1987, est devenu le principal adversaire du Premier ministre Frank Bainimarama, au pouvoir depuis 16 ans.

Après la fermeture des bureaux de vote mercredi soir, le Parti de l’Alliance populaire de Rabuka était en tête des résultats préliminaires.

Vers minuit, les responsables électoraux ont annoncé avoir trouvé une anomalie dans le système d’application utilisé par le public pour suivre l’élection. Lorsque le prochain lot de résultats a été publié sur l’application, le parti Fiji First de Bainimarama était solidement en tête.

Rabuka a déclaré qu’il n’avait pas confiance dans le décompte des voix après le pépin, et que les résultats des observateurs du parti dans les bureaux de vote ne correspondaient pas à ceux fournis par les responsables électoraux.

“Nous appelons maintenant à l’arrêt immédiat du décompte des voix jusqu’à ce qu’un audit médico-légal urgent du système électoral soit effectué”, a déclaré Rabuka aux journalistes lors d’une conférence de presse, où il a été rejoint par trois dirigeants de partis mineurs.

Il a déclaré que le problème avait “remis sérieusement en question l’intégrité de l’ensemble du système”.

Lors d’une conférence de presse précédente, le superviseur des élections Mohammad Saneem avait déclaré avoir trouvé une anomalie qui avait affecté l’application.

“Nous avons dû supprimer les données qui avaient été publiées, puis nous avons dû télécharger à nouveau les données sur l’application”, a déclaré Saneem.

Les résultats complets ne sont pas attendus avant plusieurs jours.

Les Fidji sont connues à l’étranger comme un paradis touristique parsemé de plages immaculées et rempli de gens sympathiques et détendus.

Cependant, les dernières années se sont avérées difficiles pour de nombreuses personnes dans ce pays d’un peu moins d’un million d’habitants, après que le tourisme s’est évaporé lorsque le COVID-19 a frappé et que l’économie s’est effondrée.

La Banque mondiale estime que le taux de pauvreté du pays est d’environ 24 %.

Bainimarama a d’abord saisi le poste le plus élevé par la force en 2006, puis s’est refaçonné en tant que leader démocrate en introduisant une nouvelle constitution et en remportant les élections en 2014 et à nouveau – mais avec une marge réduite – en 2018.

Après avoir mené des coups d’État consécutifs en 1987, Rabuka a ensuite été élu Premier ministre dans les années 1990, où il a occupé ce poste pendant sept ans.

Avant les élections de cette année, les autorités fidjiennes ont enrôlé 1 500 policiers supplémentaires pour assurer le bon déroulement du vote.

Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote, Rabuka avait déclaré qu’il aimait ses chances et qu’il “se sentait bien et s’améliorait”.

Mais il avait averti que Bainimarama pourrait ne pas accepter un résultat perdant et pourrait essayer de demander un recours par le biais d’un processus de contestation judiciaire.

Bainimarama ne semblait pas d’humeur à répondre aux questions des journalistes mercredi après avoir interrogé l’intelligence d’un journaliste avant d’écarter d’autres questions.

Nick Perry, l’Associated Press