Les partis et les tribunaux se sont ingérés dans les élections guatémaltèques, selon un rapport d’observateurs

Certains partis politiques guatémaltèques et d’autres acteurs ont inutilement traîné devant les tribunaux les élections du 25 juin dans le pays pour tenter d’ignorer la volonté du peuple, a conclu la mission d’observation de l’Organisation des États américains.

« La mission considère que l’abus des instruments juridiques par des acteurs insatisfaits des résultats a introduit un degré élevé d’incertitude dans le processus électoral et mis en péril la stabilité démocratique du pays », ont écrit les observateurs électoraux dans un rapport publié mercredi.

Pendant plus de deux semaines, les résultats des élections qui ont opposé l’ancienne première dame conservatrice Sandra Torres et l’ancien diplomate progressiste Bernardo Arévalo au second tour n’ont pas été certifiés. Plusieurs partis perdants ont demandé des injonctions et la Cour constitutionnelle a ordonné un examen des décomptes des votes contestés dans les circonscriptions.

Les observateurs ont déclaré que certains partis politiques avaient tenté d’utiliser des erreurs très isolées pour semer le doute sur la fiabilité des élections et suggérer qu’il y avait des problèmes systématiques. Après l’examen, pour lequel les observateurs étaient également présents, les résultats étaient « presque identiques aux résultats préliminaires », a écrit la mission.

Les observateurs ont déclaré l’élection « réussie », affirmant qu’elle s’était déroulée dans le calme et que la transmission des résultats était satisfaisante.

Une fois l’examen du décompte des votes terminé avec des résultats essentiellement inchangés, le bureau du procureur général est intervenu pour alléguer que le mouvement des semences d’Arévalo avait commis des crimes dans sa collecte de signatures pour se former en tant que parti des années plus tôt. Un juge a suspendu le statut juridique du parti, mais la Cour constitutionnelle a accordé une injonction préliminaire bloquant cette suspension.

Maintenant, les deux candidats ne sont qu’à un mois d’un second tour le 20 août, mais les obstacles juridiques continuent de tourbillonner. Le procureur spécial pour corruption qui a demandé la suspension du statut juridique du parti Seed Movement a déclaré que l’enquête restait ouverte.

Quelque 90 observateurs de 20 pays ont constitué la mission électorale de l’Organisation des États américains au Guatemala.