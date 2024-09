Les partis du comté de Kentucky peuvent pour l’instant plaider en faveur des amendements constitutionnels, selon le tribunal

La Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit a estimé que certaines réglementations du Kentucky en matière de financement des élections, qui empêchent les partis du comté de plaider pour ou contre les amendements constitutionnels, violent la Constitution.

Les fêtes de comté dans le Kentucky sont désormais, en raison de une injonction temporaire rédigée par un panel de trois juges et publiée jeudi, ils ont été autorisés à se prononcer et à plaider pour ou contre l’amendement 2.

La mesure sera présentée au vote de novembre et, si elle est adoptée, elle permettrait aux fonds des contribuables de contribuer à financer l’éducation primaire et secondaire non publique et les écoles à charte.

Bien que la politique de l’amendement ne soit pas techniquement partisane, les républicains les plus haut placés de l’État – y compris les dirigeants législatifs et les élus de l’État – le soutiennent tous, tandis que le gouverneur démocrate Andy Beshear et la lieutenante-gouverneure Jacqueline Coleman sont de farouches opposants.

Le vote devrait être la course la plus controversée à l’échelle de l’État cette année, car il n’y a pas d’élections pour les fonctions à l’échelle de l’État et les six membres du Congrès du Kentucky se présentent soit sans opposition, soit en districts non considérés comme compétitifs par le rapport politique Cook.

Alliés de Les écoles publiques et les syndicats d’enseignants ont déjà lancé une tournée dans tout l’État Pendant ce temps, l’organisation à tendance libertarienne Americans For Prosperity (fondée par les frères Koch, deux entrepreneurs qui comptaient parmi les plus influents donateurs du parti) mène la charge pour soutenir l’amendement.

Un comité d’action politique associé au sénateur Rand Paul, R-KY, devrait diffuser une publicité télévisée soutenant l’amendement cette semaine.

Le Les négociations juridiques sur la question de savoir si les partis du comté pourraient peser sur l’amendement ont commencé en juin Lorsque les partis républicains des comtés de Hardin et de Jessamine ont sollicité l’avis consultatif du Registre du financement des élections du Kentucky (KREF), le registre a déclaré que les partis du comté ne pouvaient pas le faire, car les amendements n’étaient pas de nature partisane au même titre que les candidats et n’étaient pas expressément autorisés dans la dernière réglementation.

Le Parti républicain du comté de Boone a ensuite rejoint les autres sections républicaines du comté dans une action en justice contre l’avis du registre. Le procureur général républicain Russell Coleman a également soumis un mémoire d’amicus curiae à l’appui de la plainte des parties.

Dans un premier temps, le juge de district Gregory Van Tatenhove a rejeté la demande des parties d’accorder une injonction préliminaire contre l’application du règlement. Dans son avis rédigé pour la Cour d’appel du sixième circuit, la juge Karen Nelson Moore a déclaré que le règlement KREF portait atteinte aux droits d’expression des parties en vertu du premier amendement de la Constitution américaine.

« Dans le domaine des droits garantis par le Premier Amendement, peu d’entre eux sont plus centraux que le droit d’exprimer son opinion sur les questions électorales et les qualifications des candidats politiques », a écrit Moore.

Bien que la Cour d’appel du sixième circuit se soit déjà prononcée sur la question d’une injonction, le fond de l’affaire est toujours en attente devant le tribunal de district, a déclaré le directeur exécutif du greffe, John Steffen.

« L’affaire n’ayant pas encore été jugée sur le fond, je pense que nous allons attendre de voir comment les tribunaux inférieurs statueront sur le fond de l’affaire plutôt que de nous inquiéter outre mesure de l’octroi d’une injonction préliminaire. En attendant, le greffe reste certain d’avoir correctement appliqué la loi telle qu’elle est rédigée aux faits qui lui ont été présentés lorsqu’il a donné son avis sur la question sous-jacente en juillet », a écrit Steffen.