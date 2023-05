Les partis d’opposition thaïlandais se réunissent pour des pourparlers de coalition

Les partis d’opposition thaïlandais se sont réunis pour des pourparlers de coalition.

Ceci après qu’ils soient sortis vainqueurs des récentes élections.

Le parti Move Forward, qui est sorti premier, s’engage avec cinq autres partis dans des pourparlers de coalition.

Les partis d’opposition thaïlandais, qui ont battu leurs rivaux alliés à l’armée lors des élections de cette semaine, se sont réunis mercredi pour des pourparlers de coalition alors que le parti libéral Move Forward, qui a remporté le plus de voix, cherchait à former un gouvernement.

Le leader de Move Forward, Pita Limjaroenrat, a été vu en train de saluer des hauts responsables de cinq autres partis dans un restaurant de Bangkok avant de les faire monter à l’étage pour des entretiens à huis clos.

Le vote de dimanche a vu Move Forward arriver en tête devant un autre parti d’opposition, le poids lourd politique Pheu Thai, dans un coup dur porté aux partis pro-militaires de l’establishment dirigés par le Premier ministre Prayuth Chan-ocha.

Pita a déclaré plus tôt cette semaine qu’avec cinq autres partis d’opposition, sa coalition sera en mesure de contrôler environ 310 sièges à la Chambre des représentants, qui compte 500 membres.

Les fêtes que Pita a approchées sont les fêtes Pheu Thai, Thai Sang Thai, Prachachart, Seri Ruam Thai et Fair.

Le Pheu Thai, qui a remporté les cinq dernières élections générales mais a été chassé du pouvoir à chaque fois, a obtenu 141 sièges, selon les dernières projections, soit seulement 10 de moins que Move Forward.

Le chef de l’opposition thaïlandaise Pita Limjaroenrat. AFP Jack Taylor/AFP

Cependant, une constitution rédigée par l’armée nécessite plus de la moitié des voix lors d’une séance commune d’une législature bicamérale pour qu’il devienne Premier ministre. Il aurait besoin de votes soit des partis gouvernementaux, soit d’un Sénat non élu de 250 membres qui ont un historique de soutien à Prayuth et aux forces conservatrices.

Les analystes s’attendent à des semaines, voire des mois, de pourparlers et de négociations alors que les partis se bousculent pour former un gouvernement.

LIRE | Comment le parti thaïlandais Move Forward a renversé le statu quo dans une victoire sismique

Mercredi, certains Thaïlandais ont remis en question le rôle du Sénat dans l’élection d’un Premier ministre, demandant « pourquoi avons-nous besoin d’un Sénat » sur les réseaux sociaux comme Twitter.

De hauts responsables du Pheu Thai ont exhorté les autres partisans à soutenir un poste de premier ministre Pita.

Mais tard mercredi, un bloc électoral clé – le troisième aux élections, le parti Bhumjaithai avec 70 sièges projetés à la Chambre – a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun Premier ministre qui soutienne la modification ou l’abolition d’une loi contre l’insulte au roi Maha de Thaïlande. Vajiralongkorn.

Cela exclut effectivement Bhumjaithai, dirigé par l’actuel ministre de la Santé Anutin Charnvirakul, de rejoindre une coalition dirigée par Move Forward, car le premier parti a fait campagne pour modifier – mais pas abolir – la loi pour éviter qu’elle ne soit utilisée à des fins politiques.