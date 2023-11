Les partis d’opposition polonais pro-UE parviennent à un accord de coalition | Actualités politiques

Les partis d’opposition polonais ont signé un accord de coalition, leur ouvrant la voie à la formation d’un nouveau gouvernement après avoir remporté la majorité des voix lors des élections du mois dernier. Mais ils devront attendre.

Donald Tusk, candidat de l’opposition au poste de Premier ministre, a annoncé vendredi qu’un accord avait été conclu. Le groupe comprend diverses idéologies, mais unies autour du renforcement des liens de la Pologne avec l’Union européenne.

« Nous sommes prêts à assumer la responsabilité de la Pologne dans les années à venir », a déclaré aux journalistes Tusk, ancien Premier ministre et chef de la Coalition civique libérale (KO).

Les partis, parmi lesquels la Coalition civique, la Troisième Voie, économiquement libérale, et la Nouvelle Gauche, de gauche, ont recueilli une majorité collective des voix lors des élections du 15 octobre.

Mais le président Andrzej Duda a donné au parti nationaliste Droit et Justice (PiS), qui a obtenu plus de voix que n’importe quel autre parti aux élections, la première chance de former un gouvernement.

On s’attend généralement à ce que cet effort échoue et l’opposition, se faisant appeler « opposition démocratique », s’est engagée à renforcer la démocratie en Pologne après que le PiS ait été accusé de porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire au cours de ses huit années au pouvoir.

Une série de changements judiciaires, institués en 2019, ont empêché les tribunaux polonais d’appliquer les lois de l’UE dans certains domaines et ont interdit aux tribunaux de soumettre des questions juridiques à la plus haute juridiction de l’UE, la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE).

Ces changements ont incité l’UE à geler des milliards d’euros de fonds du budget du bloc alloués à Varsovie, et la CJCE a statué en juin que les changements violaient les normes du bloc en matière d’État de droit.

Les partis d’opposition ont souligné leur volonté de renforcer les relations avec Bruxelles pour accéder à ces fonds. Les partis ont également signé une série d’engagements, affirmant qu’ils restaureraient la transparence des finances publiques et dépolitiseraient les entreprises publiques.

L’accord de vendredi prévoit également que les parties annuleront une décision du Tribunal constitutionnel de 2020 qui a institué une interdiction quasi totale de l’avortement en Pologne.

Les lois anti-avortement du pays, parmi les plus sévères d’Europe, ont provoqué des manifestations à grande échelle, notamment des marches en juin qui ont débuté après la mort d’une femme enceinte de cinq mois à cause d’une septicémie.

Il existe peu d’exceptions à l’avortement en Pologne, même lorsque la vie de la mère est en danger.

“Dans notre accord, nous avons trouvé un dénominateur commun pour les questions que nous voulons mettre en œuvre”, a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, leader du Parti paysan polonais (PSL) de centre-droit.

«Ils concernent : le soutien aux familles, aux salariés, aux entrepreneurs, à la campagne polonaise, à l’éducation, à la santé et aux droits des femmes.»

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est également au centre des préoccupations du groupe, qui a promis de renforcer la position de la Pologne au sein de groupes tels que l’UE et l’OTAN face à « la menace sans précédent pour notre sécurité causée par l’agression russe contre l’Ukraine ».