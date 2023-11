Les partis d’opposition polonais parviennent à un accord de coalition – POLITICO

Les trois plus grands partis d’opposition polonais ont signé vendredi un accord de coalition définissant les principes fondamentaux du prochain gouvernement après que le parti sortant Droit et Justice (PiS) ait perdu sa majorité parlementaire lors des élections du mois dernier.

Les trois partis signataires de l’accord de coalition sont la Coalition civique, dirigée par Donald Tusk ; la Troisième Voie, elle-même un regroupement du parti Pologne 2050 et du Parti populaire polonais (PSL) ; et la gauche.

Selon le texte Aux termes de l’accord, la coalition donnera la priorité à la sécurité « face à une menace sans précédent causée par l’agression russe contre l’Ukraine ». La coalition s’efforcera également de restaurer l’État de droit, de lutter contre la crise climatique et d’améliorer le bilan de la Pologne en matière de droits des femmes, selon l’accord. Le groupe se concentrera également sur l’éducation, les soins de santé et la lutte contre les discours de haine.

Les partis d’opposition doivent attendre avant de prendre le pouvoir, le président polonais Andrzej Duda, un fidèle du PiS, ayant donné au Premier ministre sortant Mateusz Morawiecki la première chance de tenter de former un nouveau gouvernement. Même s’il y a peu de chances que cela aboutisse, Morawiecki a plusieurs semaines pour faire l’effort.

Duda a ignoré l’appel des trois partis d’opposition, qui contrôlent ensemble la majorité des sièges parlementaires, affirmant qu’ils formeraient un gouvernement avec Tusk comme nouveau chef. Tusk a été Premier ministre de 2007 à 2014, avant de présider le Conseil européen pendant cinq ans.

Les promesses de coalition des partis d’opposition constituent un réquisitoire contre les huit dernières années de règne du PiS et le nouveau gouvernement a également promis de demander des comptes au gouvernement PiS. « Sans tenir pour responsables la pathologie et les crimes du gouvernement précédent, il n’y aura pas de Pologne juste et fondée sur l’État de droit », indique l’accord.

La coalition s’est également engagée à travailler sur un « système fiscal prévisible », des finances gouvernementales transparentes, la dépolitisation des médias publics, l’amélioration de l’accès au logement et la mise en œuvre d’un meilleur filet de sécurité sociale, selon le texte.

Si les trois partis qui tentent de former le prochain gouvernement sont unis dans leur aversion pour le PiS, ils ont de grandes divergences sur des questions telles que l’avortement, les droits LGBTQ+ et la politique énergétique. L’opposition de la Troisième Voie à la libéralisation des lois strictes sur l’avortement en Pologne a conduit à exclure cette question de l’accord de coalition.

Une petite partie de la gauche, le parti Razem (Ensemble), a déclaré que même s’il soutiendrait le gouvernement lors du vote de confiance prévu en décembre, il ne rejoindrait pas officiellement l’administration car des questions telles que l’avortement n’étaient pas explicitement incluses dans l’accord de coalition. .

Morawiecki a derrière lui un caucus PiS de 194 membres au Parlement, soit 37 sièges en moins pour obtenir une majorité qu’il a déclaré qu’il tenterait de construire. Il dispose pour cela de quatre semaines à compter du 13 novembre, date de la séance inaugurale du nouveau parlement.

La coalition de l’opposition dispose d’une confortable majorité de 248 sièges sur un parlement de 460 sièges. Ses représentants ont fustigé Duda pour avoir désigné Morawiecki, affirmant que cette décision « jouait pour gagner du temps au détriment de la Pologne ».

Certaines premières décisions sur la composition potentielle de la coalition ont déjà été prises. Le leader du PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, est désigné comme « premier vice-Premier ministre » et Krzysztof Gawkowski, de gauche, est nommé vice-Premier ministre.

Le poste important de président du Parlement reviendrait au leader de Pologne 2050, Szymon Hołownia, pour les deux premières années du nouveau mandat du Parlement. Włodzimierz Czarzasty, de gauche, prendrait alors le relais.