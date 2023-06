Les partis d’opposition indiens s’unissent pour les élections nationales de 2024, le BJP ne s’inquiète pas

Plus d’une douzaine de partis d’opposition indiens ont accepté de se battre aux élections nationales de 2024 contre le parti au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.

Les 15 partis se sont réunis après que le dirigeant du principal parti d’opposition a été condamné dans une affaire de diffamation et disqualifié du parlement en mars.

Les élections générales doivent se tenir entre avril et mai de l’année prochaine.

Les dirigeants de 15 partis d’opposition indiens ont convenu vendredi de se battre pour les élections nationales de 2024 sur une plate-forme commune contre le parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi.

Les partis, dont beaucoup sont des rivaux régionaux et ont été éclatés au niveau national, représentent moins de la moitié des 301 sièges que le BJP a dans la chambre basse du parlement qui compte 542 membres.

Ils ont cependant cherché à dissoudre leurs différences pour défier le BJP après que Rahul Gandhi, chef du principal parti d’opposition du Congrès, a été reconnu coupable dans une affaire de diffamation et disqualifié du parlement en mars.

Leur campagne a reçu une balle dans le bras en mai lorsque le Congrès a battu le BJP lors d’une élection d’État clé, dépassant les attentes et prenant un nouvel élan avant d’autres élections d’État prévues cette année et des élections nationales en avril-mai 2024.

A LIRE AUSSI | Des dizaines de personnes meurent dans le nord de l’Inde alors que la vague de chaleur brûle la région

Bien que Modi reste populaire et qu’on s’attende à ce qu’il remporte un troisième mandat sans trop de difficultés, les dirigeants de l’opposition affirment qu’une campagne conjointe et des compétitions directes et individuelles contre le BJP pourraient renverser la vapeur.

La réunion de vendredi dans la ville orientale de Patna a été convoquée pour discuter des plans d’une telle campagne.

« Tout le monde a convenu que nous travaillerons tous ensemble dans l’intérêt du pays », a déclaré aux journalistes Nitish Kumar, ministre en chef de l’Etat oriental du Bihar, dont Patna est la capitale.

Kumar a dit :

Il y a un accord pour aller ensemble, il y a eu un accord pour combattre ensemble les élections.

Gandhi a déclaré que la lutte contre le BJP était une « bataille idéologique » et que les partis d’opposition y étaient unis.

« Il y aura certainement des différences entre nous, mais nous avons décidé de travailler ensemble, avec flexibilité », a déclaré Gandhi.

Les partis d’opposition indiens ont formé des alliances pour défier les gouvernements – dirigés à la fois par le Congrès et le BJP – dans le passé et remporter les élections, mais ont un bilan mitigé en matière de cohésion et de bon fonctionnement des gouvernements.

Une indication de cette fracturation était visible vendredi lorsque le parti Aam Aadmi (AAP), qui dirige l’État du nord du Pendjab et le territoire de la capitale Delhi, s’est tenu à l’écart de la conférence de presse de l’opposition de vendredi après avoir participé à la réunion des dirigeants.

L’AAP a déclaré dans un communiqué qu’il lui serait difficile de faire partie d’une alliance avec le Congrès si le Congrès ne soutenait pas l’AAP contre une décision du gouvernement fédéral de Modi de limiter les pouvoirs de l’AAP à Delhi.

L’AAP et le Congrès sont de féroces rivaux à Delhi et au Pendjab.

Les dirigeants du BJP ont déclaré qu’ils n’étaient pas inquiets car il y avait peu d’espoir pour de telles alliances.

Amit Shah, le ministre fédéral de l’Intérieur et le puissant numéro deux du BJP, a qualifié la réunion de Patna de « séance photo ».

« Je veux dire aux dirigeants de l’opposition, joignez autant de mains que vous le souhaitez, mais l’unité de l’opposition n’est pas possible. Et même si cela devient possible, le BJP remportera plus de 300 sièges sous la direction de Modi-ji », a-t-il déclaré, utilisant un honorifique pour Modi.