Les partis d’Irlande du Nord atténuent la crise qui menaçait le partage du pouvoir Armée républicaine irlandaise Catholique Belfast Sinn Fein Scots

Les plus grands partis politiques d’Irlande du Nord semblent prêts à se mettre d’accord sur un nouveau gouvernement jeudi après avoir mis fin à une impasse qui menaçait de saborder l’administration de partage du pouvoir protestant-catholique.

Le Parti unioniste démocratique pro-britannique a choisi Paul Givan, membre de l’Assemblée d’Irlande du Nord, comme premier ministre. Mais le parti nationaliste irlandais Sinn Fein avait menacé de ne pas occuper le poste de député en raison d’une querelle sur les protections de la langue irlandaise.

Cela aurait mis en veilleuse l’administration – en vertu des accords de partage du pouvoir mis en place dans le cadre de l’accord de paix d’Irlande du Nord, un gouvernement ne peut être formé que si les deux rôles sont remplis.

La question de la langue est au cœur des tensions entre les nationalistes majoritairement catholiques d’Irlande du Nord, qui se considèrent comme irlandais, et les protestants qui s’identifient en grande partie comme britanniques.

L’Assemblée d’Irlande du Nord, dont le DUP est le plus grand parti, n’a pas réussi à adopter une loi garantissant la protection des langues irlandaise et écossaise d’Ulster, bien que les partis partageant le pouvoir aient accepté de le faire l’année dernière.

conseillé Paul Givan, 39 ans, sera le nouveau dirigeant de l'Irlande du Nord

Mais tôt jeudi, le gouvernement britannique a déclaré qu’il interviendrait et adopterait la législation au Parlement britannique si l’assemblée de Belfast ne le faisait pas d’ici septembre.

Le Sinn Fein s’est félicité de cette décision, la chef du parti Mary Lou McDonald affirmant qu’elle avait brisé « l’impasse de l’obstruction du DUP ». Le parti a déclaré qu’il nommerait Michelle O’Neill comme vice-premier ministre.

Le chef du DUP, Edwin Poots, a accusé le Sinn Fein de créer de l’instabilité, mais a confirmé que « Paul Givan sera nommé au poste de premier ministre à la première occasion ».

Cependant, il a fait face à la colère de nombreux hauts responsables politiques de son parti, qui ont déclaré qu’il ne devrait pas procéder avant de les avoir consultés au préalable.

Le nouveau gouvernement fait suite à la démission d’Arlene Foster en tant que première ministre et leader du DUP. Elle a démissionné en avril, sous la pression de son parti pour sa gestion du Brexit et son adoucissement perçu sur des questions sociales telles que l’avortement et les droits des LGBT.

Le parti a élu Poots, un conservateur social et religieux, pour remplacer Foster à la tête. Il rompt avec la tradition en décidant de ne pas exercer les fonctions de premier ministre.

Le DUP, qui est enraciné dans l’Église presbytérienne libre fondamentaliste, s’est opposé à l’accord de paix de 1998 de l’Irlande du Nord. Il s’est ensuite réconcilié avec lui et a partagé le pouvoir avec le parti Sinn Fein, lié à l’armée républicaine irlandaise.

Le gouvernement britannique conserve un éventail de pouvoirs affectant l’Irlande du Nord, mais l’assemblée de Belfast peut adopter des lois dans des domaines tels que l’agriculture, l’éducation et la santé.

Si un nouvel exécutif est formé, il doit se réunir plus tard jeudi pour discuter de l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus en Irlande du Nord.