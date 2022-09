Andersson est devenue l’année dernière la toute première femme Premier ministre suédoise et a dirigé la candidature historique du pays à l’adhésion à l’OTAN après l’assaut de la Russie en Ukraine.

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a reconnu sa défaite lors des élections serrées du pays, ouvrant la voie aux démocrates suédois d’extrême droite et aux partis alliés pour tenter de former un gouvernement.

Les sociaux-démocrates de centre gauche, dirigés par Andersson, a obtenu 30,3% des voixréaffirmant sa position de plus grand parti du pays avec presque tous les votes comptés.

Cependant, les partis de centre-gauche – les sociaux-démocrates, ainsi que trois autres – n’ont pas réussi à obtenir la majorité au parlement suédois de 349 sièges, ou Riksdag.

Au lieu de cela, un groupe de partis de droite, dirigé par les modérés de centre-droit d’Ulf Kristersson, semble avoir remporté une faible majorité de sièges et sera le premier à former une administration.

Ce soi-disant “bloc bleu” comprend les démocrates suédois anti-immigration. Le parti, autrefois boudé par l’establishment politique, a enregistré son meilleur résultat électoral à ce jour avec 20,5% des voix.

Il représente un tournant historique dans la politique suédoise.

Les démocrates suédois sont désormais sur le point de gagner en influence sur la politique gouvernementale. Le parti nationaliste a fait campagne sur les questions d’ordre public suite à une montée de la violence armée et s’est engagé à allonger les peines de prison et à réduire l’immigration.

La Suède, un pays scandinave d’environ 10,5 millions d’habitants, a la réputation d’être l’un des États les plus progressistes d’Europe et se classe régulièrement parmi les nations les plus heureuses du monde.