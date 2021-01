LE CAIRE (AP) – Les parties belligérantes du Yémen ont repris dimanche les négociations soutenues par les Nations Unies sur un échange de prisonniers, a déclaré l’organisme mondial, plus de trois mois après la fin du plus grand échange de la guerre.

Les pourparlers dans la capitale jordanienne Amman entre les représentants du gouvernement internationalement reconnu et les rebelles houthis, sont intervenus moins d’une semaine après l’entrée en vigueur de la désignation par les États-Unis des rebelles soutenus par l’Iran comme groupe terroriste.

L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a exhorté le rassemblement à Amman à donner la priorité à «la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus malades, blessés, âgés et enfants ainsi que de tous les civils détenus arbitrairement, y compris les femmes.

Les pourparlers à Amman sont facilités par l’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré le bureau de Griffiths.

En octobre, les parties belligérantes ont réalisé le plus grand échange de prisonniers de la guerre, libérant plus de 1 000 détenus. Cela fait suite à la libération occasionnelle de dizaines de prisonniers au cours des deux dernières années, qui ont également servi de gestes de bonne foi, suscitant l’espoir que les factions appliqueraient un accord de paix conclu en 2018 en Suède.

Le conflit dévastateur au Yémen a éclaté en 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. Cela a incité une coalition militaire arabe soutenue par les États-Unis à intervenir des mois plus tard pour tenter de rétablir le gouvernement du président yéménite Abed Rabu Mansour Hadi au pouvoir.

La réunion à Amman est intervenue après que les États-Unis ont déclaré que les Houthis étaient une «organisation terroriste étrangère», une désignation qui a pris effet le 19 janvier, un jour avant que Joe Biden ne soit nommé président.

La décision des États-Unis a incité le secrétaire général de l’ONU et d’autres responsables humanitaires à exhorter Washington à annuler la désignation pour éviter une famine massive et la mort au Yémen.

Le Yémen traverse la pire crise humanitaire au monde. La guerre qui a tué plus de 112 000 personnes et détruit les routes, les hôpitaux, les réseaux d’eau et d’électricité du pays, ainsi que d’autres infrastructures.