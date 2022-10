Les parties belligérantes du Yémen ne parviennent pas à prolonger la trêve soutenue par l’ONU

Sanaa, Yémen –

L’ONU a déclaré dimanche que les négociations entre les parties belligérantes du Yémen n’ont pas réussi à prolonger un cessez-le-feu national, après qu’un accord n’a pas été conclu avant la date limite du 2 octobre. Dans un communiqué, l’envoyé de l’ONU au Yémen a appelé toutes les parties à s’abstenir de actes de provocation alors que les pourparlers se poursuivent.

Le développement atténue les espoirs que le cessez-le-feu de 6 mois pourrait se transformer en une paix plus longue.

La trêve, qui a initialement pris effet en avril, est la plus longue accalmie des combats dans la guerre civile au Yémen, qui en est maintenant à sa huitième année. Le conflit dévastateur a commencé en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil.

Dans un communiqué, l’envoyé de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a déclaré qu’il “regrette qu’un accord n’ait pas été conclu aujourd’hui”, mais remercie le gouvernement internationalement reconnu de “s’être engagé positivement” avec la proposition rédigée par l’ONU de prolonger le cessez-le-feu. Il a appelé les dirigeants à continuer de s’efforcer de parvenir à un accord.

“Je les exhorte à remplir leur obligation envers le peuple yéménite de rechercher toutes les voies vers la paix”, a-t-il déclaré.

La trêve d’avril avait initialement établi une ouverture partielle de l’aéroport de Sanaa et du port de Hodeida sur la mer Rouge. Les mois suivants ont vu le redémarrage des vols réguliers depuis l’aéroport de la capitale vers la Jordanie et l’Egypte. Il a également appelé à la levée du blocus houthi sur Taiz, la troisième plus grande ville du pays. Mais peu de progrès ont été réalisés là-bas, après le blocage des pourparlers visant à rouvrir les routes locales. Un autre point d’achoppement est la façon dont les salaires des employés publics seront financés, dont beaucoup n’ont pas été indemnisés depuis des années.

La déclaration de dimanche est intervenue quelques jours après que Grundberg a rencontré à Sanaa le chef suprême des Houthis, Abdel-Malek al-Houthi, et d’autres hauts responsables, qui ont fait pression pour une ouverture complète de l’aéroport. L’envoyé a averti la semaine dernière que le risque d’un retour à la guerre était “réel”.