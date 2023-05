Les parties belligérantes du Soudan conviennent de la première étape de la poussée du cessez-le-feu, selon les États-Unis

Les parties belligérantes au Soudan ont convenu d’un cadre qui, espèrent les facilitateurs américains et saoudiens, conduira à au moins un cessez-le-feu temporaire permettant reprise de l’aide humanitaire pour des millions de civils qui souffrent.

Après six jours de pourparlers à Djeddah, en Arabie saoudite, de hauts responsables du département d’État ont déclaré que des représentants des forces armées soudanaises et des forces paramilitaires de soutien rapide avaient signé une « Déclaration d’engagement à protéger les civils du Soudan », reconnaissant leurs obligations morales et juridiques internationales. au milieu d’un combat acharné.