Les participants indiens effacent les tests PCR alors que le CWG 2022 est touché par une série de cas positifs de Covid-19

Tous les sportifs indiens qui ont atteint Birmingham pour les Jeux du Commonwealth à partir d’ici jeudi et qui ont été hébergés dans les différents villages répartis dans la région des West Midlands ont passé les tests Covid-19 effectués à leur arrivée.

Les Jeux ont été frappés par une vague de cas positifs au Covid avec plus d’une douzaine de cas positifs par jour ces derniers jours.

Avec plus d’athlètes et d’officiels d’équipe arrivés ici mercredi soir, le comité d’organisation des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 et les officiels de la Fédération des Jeux du Commonwealth ont défendu les mesures qu’ils ont prises.

Les Jeux de Birmingham 2022 se déroulent avec des protocoles Covid-19 très détendus, seuls les sportifs et le personnel de soutien étant invités à subir un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) avant le départ et un autre après leur arrivée à Birmingham.

“Tous nos joueurs ont passé les tests, il n’y a aucun cas positif dans le contingent indien”, a fait savoir mercredi soir Rajesh Bhandari, chef de mission de l’équipe indienne.

A LIRE AUSSI | Grand honneur de diriger le contingent : PV Sindhu a été nommé porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture du CWG 2022

Il a déclaré que tous les joueurs ont été soumis à des tests PCR avant le départ et également à l’arrivée et ont tous été autorisés.

Deux joueuses de cricket, dont la meilleure rythmique Pooja Vastraker, avaient été testées positives lors de tests effectués avant le départ de l’équipe et ont dû être isolées à Bengalore.

Les administrateurs des Jeux avaient signalé une douzaine de points positifs au cours des derniers jours, alors qu’environ 1400 sportifs avaient atteint la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni pour les Jeux. Cependant, ils ont exprimé leur confiance dans l’approche du comité d’organisation face à la vague de cas positifs.

Selon un rapport du site Web insidethegames.com, Peter Harcourt, conseiller médical du CGF, a révélé que “Birmingham 2022 a connu une douzaine de cas par jour” ces derniers jours alors que les athlètes atteignent la ville.

Le site Web indique que la politique Covid-19 du comité d’organisation de Birmingham 2022 a été remise en question par certains responsables de l’équipe de premier plan, mais Harcourt a défendu les mesures mises en œuvre par les organisateurs.

«Nous sommes au milieu d’une période très difficile dans la pandémie. C’est complexe, ça change tout le temps. Je suis assez satisfait de la façon dont les choses se passent ici », a déclaré Harcourt, cité dans le rapport.

« Ils ont fait un excellent travail. Nous avons de nombreux tests à venir afin de pouvoir résoudre le problème et maintenir la compétition. Je suis vraiment convaincu que nous allons bien gérer le risque Covid », a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Royaume-Uni a supprimé toutes les restrictions de voyage pour les personnes voyageant dans le pays pour les Jeux du Commonwealth.

Il a également été signalé que le comité d’organisation traiterait les cas positifs “au cas par cas”, chaque individu testé subissant une évaluation des risques avant de décider s’il devait être placé en isolement.

Le rapport indique qu’ils prennent en considération le statut vaccinal des participants et leurs antécédents de test pour décider de les envoyer au village ou à l’hôtel de quarantaine.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici