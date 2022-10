Les participants et les commanditaires ont fait de la Fiesta Day Parade un succès – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Le comité des chefs d’entreprise hispaniques de la chambre de commerce de la région de Sauk Valley tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès de la 69e parade annuelle de la fête de la vallée de Sauk !

C’était une belle journée pour célébrer l’héritage hispanique de la vallée de Sauk. Cet événement a été rendu possible grâce au travail de HBLC, au soutien des villes de Rock Falls et de Sterling, et à tous nos sponsors : 1st Gateway Credit Union, American Legion Post 902 Rock Falls, Angelos, Bardier and Ramirez Real Estate, Candlelight Inn , Caro Litza’s, Castor Home Nursing and Medical Supplies, CGH Medical Center, Christ Lutheran School, Community State Bank, Culver’s of Rock Falls, Ellie’s Gaming Café, Exclusive Style and Protection, Folsom’s Bakery, Heritage Woods of Sterling, Kelly’s, Manpower, McCormick Centre d’événements et restaurant industriel, Midland States Bank, PC Tech 2U, Rock Falls Tourism, Sauk Valley Bank, Shay Brown State Farm Insurance, Sterling Federal Bank, Sterling Napa Auto Parts, Sterling Steel Company, Surf Internet, Total Construction Services, US Bank et le Parti démocrate du comté de Whiteside.

Les gagnants de la Fiesta Day Parade 2022 sont : premièrement, Rancho Murallense ; deuxièmement, Abiding Word Church, PFLAG Sauk Valley, RE/MAX Sauk Valley et le YWCA de la vallée de Sauk. Le chef de la police de Sterling, Alex Chavira, a été élu grand maréchal honoraire. Nous avons été honorés de l’avoir dans le cadre du défilé.

Il y avait tellement d’autres personnes qui ont contribué à faire de cette journée un succès, notamment : les Sterling Rock Falls Jaycees, le programme d’impact du Sauk Valley Community College, le Rock Falls Jr. Optimists Club et le Sterling High School Key Club, qui ont aidé à organiser la parade. Enfin, merci à chaque participant au défilé et à la communauté.

L’objectif du comité est d’établir des relations et de promouvoir la qualité de vie économique dans la région de Sauk Valley. Notre mission est de fournir des opportunités de leadership, d’éducation, de réseautage et de marketing aux entreprises, dirigeants et étudiants hispaniques de notre communauté. Nous pensons que grâce à la collaboration et au partage des ressources, nous continuerons à avoir un impact positif dans la vallée de Sauk.

Kris Noble, directeur exécutif Chambre de commerce de la région de Sauk Valley

