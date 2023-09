Les participants de Burning Man bloqués dans le désert (VIDÉOS) — RT Games & Culture

Des dizaines de milliers de participants au festival Burning Man ont été piégés dans leurs camps dans le désert du Nevada après qu’une lente tempête de pluie a transformé la playa en un marécage boueux.

Les organisateurs ont décrit les conditions météorologiques inhabituelles comme « perfide » et a exhorté le « brûleurs » à « abri en place »avertissant que le « Les conditions météorologiques défavorables vont persister. »

Les routes menant et sortant de l’événement populaire ont été fermées samedi après-midi et les services de transport aérien et de bus ont été suspendus.

« La porte d’embarquement et l’aéroport à l’entrée et à la sortie de Black Rock City restent fermés. Les entrées et sorties sont interrompues jusqu’à nouvel ordre. Aucune conduite n’est autorisée, sauf les véhicules d’urgence. Si vous êtes en BRC, conservez la nourriture, l’eau et le carburant, et abritez-vous dans un espace chaud et sûr. Plus de mises à jour à venir », Burning Man Traffic a tweeté samedi après-midi.

🚨#RUPTURE: Le festival Burning Man déclare l’urgence nationale alors que plus de 73 000 campeurs sont piégés et sont invités à s’abriter sur place au milieu de la crise des inondations 📌#Roche noire | #Nevada Actuellement, plus de 73 000 festivaliers et campeurs sont coincés sans accès ni à l’intérieur ni à l’extérieur du… pic.twitter.com/gMxoFiFKdm – RAWSALERTS (@rawsalerts) 2 septembre 2023

Selon les médias locaux, plus de 73 000 personnes ont assisté au festival cette année. On ne sait toujours pas si les participants pourront partir à la fin prévue de l’événement, connu sous le nom d’Exodus, lundi, et dans le cas contraire, s’ils disposeront de suffisamment de provisions pour durer plus longtemps que prévu.

Les participants étaient soucieux de maintenir les aliments à une température sûre, car certains générateurs ne pouvaient pas fonctionner en raison de la pluie persistante. La glace était rationnée à 1 sac de glace pilée ou 2 blocs par client.

Des inquiétudes ont été soulevées quant à l’entretien des toilettes portables, créant des problèmes sanitaires, les animateurs de Burning Man Radio exhortant les gens à ne pas le faire. « utiliser la playa comme salle de bain. »

Le festival Black Rock City se déroule du 27 août au 4 septembre sur le lit d’un lac asséché dans le désert de Black Rock, dans le nord du Nevada, à environ 80 miles au nord-est de Reno.

L’événement est dédié à la communauté, à l’art, à l’expression de soi et à l’autonomie, culminant avec l’incendie d’une effigie de 40 pieds. La pratique est née de la combustion d’un bois de 8 pieds « homme » en 1986 sur Baker Beach à San Francisco, qui est devenu un événement annuel dans le désert de Black Rock.

En raison des conditions météorologiques défavorables, tous les brûlages du samedi, y compris celui de l’effigie de l’Homme, ont été « reporté sine die. »