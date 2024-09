Les participants au rassemblement de Trump à Tucson disent que leurs yeux sont affectés après avoir regardé depuis la scène

——

Blake Phillips est un journaliste pour KGUN 9Originaire de St. Louis, dans le Missouri, Blake a grandi à Sierra Vista. Pendant ses études à la Missouri School of Journalism, Blake a travaillé pour la filiale de NBC KOMU-TV à Columbia. Il est ravi de retourner dans un endroit qu’il considère comme son foyer et de redonner à la communauté dans laquelle il a grandi. Partagez vos idées d’histoire et vos problèmes importants avec Blake en envoyant un e-mail [email protected].