Les participants au programme de diversité des entraîneurs de la NFL apprécient d’être exposés aux décideurs

Matt Daniels a reconnu se sentir « juste un peu » de papillons lorsqu’il s’est assis plus tôt cette semaine pour des réunions de type speed-dating avec les propriétaires et les dirigeants de la NFL dans le cadre de la stratégie de la ligue visant à développer plus de diversité dans les rangs des entraîneurs.

Avec une seule saison sur son CV en tant que coordinateur des équipes spéciales des Vikings du Minnesota, Daniels, 33 ans, aurait pu être pardonné s’il avait été intimidé par la pression de se vendre à ces décideurs dans des créneaux horaires de 30 minutes.

Mais tout ce que Daniels avait à faire était d’être son moi engageant et énergique habituel.

« Ce que vous réalisez, ce sont ces milliardaires et ces grandes puissances influentes, ce ne sont que des gens normaux qui aiment et aiment le football », a déclaré Daniels.

Le manque relatif d’entraîneurs de race minoritaire dans des rôles de leadership de premier plan, à commencer par la grande étape d’être entraîneur-chef, a été un problème de longue date pour la ligue et donc une priorité plus récente à résoudre. Remplir les pipelines avec des candidats plus diversifiés a été l’un des objectifs, y compris la création de programmes « accélérateurs » pour les postes de front office et de coaching.

Lors des rencontres printanières de la ligue au Minnesota cette semaine, un groupe de 40 entraîneurs a participé à la dernière édition. Seize d’entre eux ont participé à l’événement inaugural il y a un an, après quoi huit entraîneurs et trois cadres ont été embauchés dans de nouveaux rôles, dont le directeur général des Titans du Tennessee, Ran Carthon.

La liste de cette semaine comprenait des vétérans tels que Leslie Frazier et Anthony Lynn, qui ont déjà été entraîneurs en chef et aspirent toujours au poste le plus élevé.

« Ils sont à des endroits et à des moments différents et dans leur carrière », a déclaré Jonathan Beane, directeur de la diversité et de l’inclusion de la NFL. « Notre programme doit s’adapter à cela et doit s’assurer que quelqu’un comme Leslie Frazier en retire beaucoup et s’assurer que quelqu’un d’autre qui pourrait être très tôt dans sa carrière, un entraîneur de position, qu’ils obtiennent un beaucoup de choses aussi. »

Pour un débutant comme Daniels qui travaille dans le domaine spécialisé des équipes spéciales, l’opportunité de se présenter à plus de responsables était aussi précieuse que n’importe quelle autre.

« L’exposition mène à l’expansion », a déclaré le coordinateur défensif des Vikings, Brian Flores, qui a déposé l’année dernière une action en justice toujours en cours contre la ligue alléguant des pratiques d’embauche racistes après avoir été licencié en tant qu’entraîneur-chef des Dolphins de Miami. « Une fois que les gars sont exposés à certaines personnes, à certaines situations, vous grandissez. »

Il y a actuellement six entraîneurs en chef minoritaires, trois noirs, parmi les 32 postes de la NFL. Être capable de serrer plus de mains seul ne va pas augmenter le taux, mais chaque initiative doit commencer quelque part.

« C’est une affaire de relations, donc les gars vont embaucher qui ils ont confiance », a déclaré Daniels. « Plus vous vous mettez en avant, plus vous pouvez être vu et entendu, c’est en quelque sorte là que le changement commence à se produire. Il est facile de se taire à propos de certaines situations ou de certaines choses simplement parce que vous pourriez ébouriffer un peu les plumes, mais quelqu’un doit le faire. »

L’entraîneur des receveurs larges des Vikings, Keenan McCardell, était un autre participant à la session de trois jours. Le réseautage entre eux et avec les supérieurs était vital, mais il y avait d’autres éléments que la ligue a ajoutés en fonction des commentaires des participants pilotes.

Trace Armstrong, ancienne joueuse de la NFL et actuelle agente d’entraîneurs, a donné son point de vue sur le côté contractuel de l’entreprise. Dean Stamoulis, un dirigeant d’une entreprise de recherche, était là pour parler du processus d’embauche. Don Thompson, l’ancien directeur général de McDonald’s, a inspiré en tant que leader noir pionnier dans le secteur de la restauration.

« Il nous a dit: » Vous pouvez jouer au jeu, mais vous devez toujours être vous-même « », a déclaré McCardell. « Je pense que tout le monde a compris cela, et quand nous étions nous-mêmes avec les propriétaires, ils ont apprécié. »

Charles London, qui a été embauché cette intersaison en tant que coordinateur du jeu de passes et entraîneur des quarts pour les Titans, a interviewé l’entraîneur-chef Mike Vrabel pour leur poste de coordinateur offensif. Il a participé au programme d’accélération l’année dernière.

« Ce qui est essentiel pour moi, ce sont les commentaires. Donc, si je n’obtiens pas ce travail, c’est très bien, mais donnez-moi des commentaires. Dites-moi ce que je peux faire mieux, ce que je peux faire ici », a déclaré London.

Les Titans ont également envoyé l’entraîneur des bouts serrés Tony Dews, qui a entraîné les porteurs de ballon l’an dernier, au Minnesota cette semaine. Vrabel a envoyé à Dews et à Londres un SMS chaque matin pendant la session, ce qui les a obligés à manquer certains entraînements de printemps avec les Titans.

« J’ai juste dit: » Hé, vous nous manquez, mais assurez-vous que vous faites du bon travail là-haut et que vous vous présentez comme vous voulez que tout le monde vous voie « », a déclaré Vrabel.

Le commissaire Roger Goodell a reconnu que la NFL avait « plus de travail à faire », mais a qualifié le programme d’accélérateur d’un autre « bon pas » vers la résolution d’un problème vieux de plusieurs décennies.

« La diversité nous rend meilleurs », a déclaré Goodell. « Nous avons vu cela avec 40 de nos participants ici. Ils sont incroyablement talentueux, doués et ils feront une différence dans la NFL. »

Reportage de l’Associated Press.

