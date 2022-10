Les participants au défilé profitent d’un ciel ensoleillé et d’un temps doux pour le 70e défilé annuel – Shaw Local

Alors que la 70e parade annuelle des retrouvailles de Plainfield défilait dans le centre-ville de Plainfield, Lisa Kulka de Plainfield s’est exclamée avec enthousiasme : « Voilà Haley ! Elle est là!”

Cecilia Kulka, 6 ans, et Gabe Kulka, 17 ans, ont suivi le regard de leur mère pour voir leur sœur Haley Harting défiler avec le French Club de Plainfield High School – Central Campus.

Lisa Kulka a déclaré que la famille avait déménagé à Plainfield pendant la deuxième année de Haley et que c’était la première fois que Haley marchait. Haley a participé au Club français pendant deux ans et est même allée à Paris, a déclaré sa mère.

“Elle a beaucoup aimé ça”, a déclaré Lisa Kulka.

Le défilé est parti samedi à 9 heures du matin du campus central de PHS et a suivi un nouveau parcours cette année. Le thème du défilé de cette année était “Aventures cinématographiques”.

Le surintendant des écoles du district 202 de l’époque, Walter Niehus, a lancé le défilé des retrouvailles en 1952. Il s’est transformé au fil des ans en un événement communautaire rassemblant toute la ville.

Le défilé de retour à la maison de Plainfield comprend généralement plus de 100 entrées, y compris des chars, des étudiants, du personnel et des familles représentant la plupart des 30 écoles du district et attire des milliers de personnes au centre-ville.

En septembre, la police, les pompiers et les responsables de l’école ont décrit les plans de sécurité et de circulation, la mise en scène du défilé et un nouveau parcours du défilé.

“Au cours des dernières années, notre pays a été témoin de nombreux actes de violence lors d’événements publics, y compris des défilés”, indique le communiqué. «Nous prenons ces événements au sérieux et nous nous préparons à organiser un défilé de retour sûr et réussi, qui est l’un des plus importants de l’Illinois depuis de nombreuses années. Il y aura une augmentation marquée de la présence policière lors du défilé de cette année.

Sandy Martinez de Plainfield est venue soutenir Ava Martinez, 15 ans, qui marchait.

Ava fait partie de l’équipe de “A Christmas Story”, que Plainfield High School – Central Campus présentera en novembre.

“J’ai des enfants incroyables”, a déclaré Sandy Martinez. “Je veux juste faire partie de leur vie.”

Karra Beasley de Plainfield, enseignante à la Liberty Elementary School, est sortie avec son partenaire Jason Vogt et leur fils Liam Vogt, 15 mois. Ils attendaient que les enfants de Karra, Lilli Moeller et Wyatt Moeller, élèves de la Plainfield South High School, défilent.

Beasley a dit qu’ils avaient aussi amené Liam au défilé l’année dernière, mais il ne s’en souvenait pas. Vogt a déclaré que cela faisait du bien de sortir et de participer à des événements communautaires maintenant que les restrictions COVID-19 sont terminées.

“C’est une belle journée aussi, juste un peu fraîche”, a déclaré Vogt.

Chris et Aimee Bell sont venus au défilé pour soutenir leur fille Kyleigh Dunavant, 12 ans. Leur fille Faith Bell était avec eux. C’était la première parade de retour à Plainfield de Faith, bien qu’elle ait assisté à d’autres parades, a-t-elle dit.

Faith a déclaré que sa partie préférée des défilés était la fanfare.

“J’aime la musique”, a déclaré Faith. “J’aime à quel point c’est fort.”