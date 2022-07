Les participants au Comic-Con se donnent à fond pour l’extravagance de la culture pop 2022

L’extravagance de la culture pop qu’est Comic-Con International est de retour à son ancienne extravagance. Stars, cosplayers et hordes de fans remplissent le San Diego Convention Center en force pour la première fois depuis 2019. Voici un aperçu de la version de cette année du festival de quatre jours.

Foules comiques

Jay Acey, à gauche, habillé en A-Train de la série télévisée The Boys, Faeren Adams, au centre, habillé en super-héros Marvel Doctor Strange, et Derek Shackleton, habillé en super-héros Marvel Moon Knight, marchent ensemble à l’extérieur de Preview Night au 2022 Comic- Con International au San Diego Convention Center, mercredi 20 juillet 2022, à San Diego. (Chris Pizzello/Invision/Associated Press)

La pandémie a nécessité des versions virtuelles de Comic-Con au cours des étés 2020 et 2021, et une version réduite en personne en novembre. Aucun ne ressemblait au spectacle habituel, avec des amateurs de tout ce qui est geek descendant du monde entier et des panneaux de la taille d’une arène sur des films et des émissions de télévision qui ressemblent à des événements sportifs.

Il n’est pas clair si la convention attirera les quelque 135 000 personnes qui ont inondé San Diego avant la pandémie. Mais lorsque les portes du Convention Center se sont ouvertes pour la soirée d’avant-première de mercredi, les fans sont venus en masse, assaillant le sol. Comme requis, presque tous portaient des masques – du type protecteur, pas du genre super-méchant, bien qu’il y en ait eu beaucoup aussi – et l’excitation au milieu de la foule était palpable.

“Tout le monde vient d’être enfermé depuis un moment et ils anticipent cela”, a déclaré Dinh Truong, 34 ans, qui est venu au Comic-Con pour la deuxième fois depuis sa ville natale de Minneapolis. “C’est bien de voir tout le monde dans la même atmosphère. J’ai hâte de voir le programme, de voir ce qui se passe, de voir tout le monde faire du cosplay et tout ça, et de revenir à ce que nous étions avant.”

Des foules beaucoup plus importantes sont attendues jeudi, lorsque les événements commenceront sérieusement.

BD-cosplay

Jenn Brown de CFX ajuste un masque en silicone basé sur Pinhead de la franchise de films Hellraiser dans leur stand lors de la soirée de prévisualisation au Comic-Con International 2022 au San Diego Convention Center, mercredi. (Chris Pizzello/Invision/Associated Press)

Il est probable que personne n’ait manqué la convention en personne plus que les capitaines, les reines et les connaisseurs du cosplay. Comic-Con est leur Met Gala, et aucune tenue n’est trop élaborée.

Lorelei McKelvey, 54 ans, originaire de San Diego mais qui vit maintenant à Yokosuka, au Japon, était habillée en capitaine Carter, l’homologue britannique de Captain America datant de la Seconde Guerre mondiale.

“Je devais en faire un que je pouvais reproduire de manière authentique”, a déclaré McKelvey. “Je suis allé faire mes recherches et j’ai découvert quels étaient les cuirs d’officiers britanniques authentiques portés pendant la Seconde Guerre mondiale, et j’ai trouvé des fabricants pour fabriquer ces cuirs.”

Elle a parcouru le sol du Convention Center avec des bottes de cavalerie d’officier aussi réelles que possible et des gantelets de la Royal Air Force, et portait un bouclier en acier de deux kilogrammes.

McKelvey est venu au Comic-Con et a travaillé sur un stand pendant 20 années consécutives. C’est la première fois qu’elle vient en tant que cosplayeuse et la deuxième fois qu’elle vient en tant que femme trans, et elle est ravie de retrouver les amis chéris qu’elle s’est fait ici.

“Ma dernière convention est la première fois qu’ils me voient en tant que Lorelei”, a déclaré McKelvey. “C’est la première fois qu’ils me voient quatre ans plus tard et qu’ils voient à quel point j’ai grandi depuis.”

D’autres ont erré dans les couloirs mercredi alors que Guerres des étoiles Stormtroopers, le Mandalorien, Wonder Woman et Sailor Moon. Chuckie de Un jeu d’enfant sorti de l’estomac d’un cosplayer.

Attractions à venir comiques

Rylee Stubberfield et Reese Bartolome de San Marcos, en Californie, posent avec le Lego géant The Mighty Bowser exposé au San Diego Comic-Con International mercredi. (Christy Radecic/Images AP pour le groupe LEGO)

Comic-Con fait la plupart de ses nouvelles comme un lieu pour montrer des bandes-annonces et des séquences de films et d’émissions de télévision à venir lors de méga-panels étoilés organisés dans le Hall H, qui accueille quelque 6 000 personnes. Les panneaux annoncés incluent Warner Bros. et l’univers DC Adam noir. Il comprendra Dwayne “The Rock” Johnson, qui joue l’anti-héros titulaire, le réalisateur Jaume Collet-Serra, et les stars jouant Hawkman, Dr. Fate et d’autres membres de la Justice Society.

“Préparez-vous, car le battage médiatique est réel”, a déclaré Johnson en mode promo pro-lutteur sur Instagram plus tôt ce mois-ci. “Devinez qui vient en ville, l’homme le plus électrisant de tout l’univers DC.”

Warner Bros. fournira également un aperçu de Shazam : la fureur des dieux.

Marvel peut retenir son meilleur matériel pour la prochaine D23 Expo de Disney, mais devrait taquiner son prochain film, Panthère noire : Wakanda pour toujours et la série télévisée Disney+ She-Hulk : avocate.

Une paire de préquelles fantastiques très attendues donnera également aux fans un avant-goût de leurs mondes. Une nouvelle bande-annonce a été publiée mercredi avant un panel de HBO Max qui montrera le Jeu des trônes retombées Maison du Dragonsitué 200 ans avant la série originale.

Amazon remonte 2 000 ans dans le temps pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, une histoire de l’émergence du mal parmi les elfes bien avant que Frodon et Bilbo ne marchent sur la Terre du Milieu. Cette année, leur panel intervient 21 ans après que le réalisateur Peter Jackson a présenté des images du premier des films originaux au Comic-Con.