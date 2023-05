Apple a publié le calendrier de sa prochaine conférence annuelle des développeurs mondiaux (WWDC), qui aura lieu le mois prochain du 5 au 9 juin, où le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de son casque de réalité mixte AR/VR dont on parle depuis longtemps.

Le lundi 5 juin, Apple accueillera les développeurs à Apple Park pour des rafraîchissements avant le discours principal de la WWDC23 à 10h00, heure du Pacifique. Ensuite, Apple accueillera l’état de l’Union des plates-formes, et il y aura deux visites de 30 minutes ‌Apple Park‌ au choix à 15h00.

Les visites, nommées « Inside the Ring » et « Inner Meadow », offriront chacune aux invités un aperçu exclusif du campus semblable à un vaisseau spatial d’Apple. Le premier verra les développeurs visiter Caffe Macs, voir une exposition « fascinante » à The Gallery at ‌Apple Park‌, qui, selon Apple, n’a pas été ouverte auparavant aux visiteurs, et entendre parler de la conception architecturale unique de ‌Apple Park tout en profitant d’une « vue incroyable » de la ceinture intérieure du bâtiment.

La deuxième visite, la visite « Inner Meadow », invitera les participants à se promener dans l’anneau intérieur extérieur, qui est rempli de vergers et d’un grand étang ouvert. La visite partagera des informations sur l’histoire de The Rainbow et mettra en évidence les éléments de conception d’Apple Park.

Par la suite, Apple organisera les Apple Design Awards, puis il y aura une « activité spéciale en soirée » qui, selon Apple, est une des participants « à ne pas manquer », avec de la nourriture et des boissons à fournir.

C’est quand la WWDC 2023 ?

La WWDC aura lieu du 5 au 9 juin, le discours principal ayant lieu en début de semaine le lundi 5 juin, date à laquelle le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS. 14.

Qu’est-ce qu’Apple annoncera à la WWDC 2023 ?

WWDC verra Apple annoncer les prochaines mises à jour logicielles majeures à venir plus tard dans l’année pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, y compris iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14. Le discours d’ouverture devrait également voir la société dévoiler son très attendu casque de réalité mixte AR/VRqui serait présenté avant un lancement vers la fin de l’année.