L’année dernière, Samsung Electronics a offert un coup de main aux fabricants locaux de kits de dépistage de virus, de désinfectants et de masques faciaux en les invitant à participer à son programme Smart Factory.

Pour aider ces petites et moyennes entreprises à faire face à la demande croissante pour leurs produits en Corée et à l’étranger, Samsung a mené des évaluations approfondies des processus de fabrication des entreprises et partagé des idées sur les moyens de réduire les inefficacités et de maximiser la productivité. Les résultats des collaborations ont été exceptionnels, chaque entreprise faisant état d’importants gains de production.

Récemment, Samsung s’est renseigné auprès des fabricants pour savoir à quel point ils ont connu une croissance depuis leur participation au programme. Regardez la vidéo ci-dessous pour entendre ce que les entreprises avaient à dire.