Les participants à Bitcoin 2021 signalent des cas de Covid après leur retour de Miami

Certains des 12 000 participants qui se sont rendus à Miami le week-end dernier pour le plus grand événement bitcoin de l’histoire ont commencé à être testés positifs pour Covid.

Bitcoin 2021 a attiré des passionnés de crypto du monde entier au centre de congrès Mana Wynwood dans le quartier des arts et des divertissements de Miami. Pendant trois jours, les participants à la conférence se sont entassés dans des auditoriums bondés, les mains joyeuses et enlacées. Il s’agissait de la première grande conférence depuis le début de la pandémie, et de nombreux participants ont déclaré qu’ils étaient soulagés d’être parmi leurs collègues pour échanger des nouvelles et des mises à jour.

Il n’y avait aucun mandat de masque et aucune preuve de vaccination requise pour y assister. Covid n’était qu’un sujet de discussion dans le contexte de la joie de chacun d’être arrivé de l’autre côté de la pandémie.

C’est, bien sûr, jusqu’à ce que certains participants à la conférence se soient rendus sur Twitter pour dire qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus.

Dans un esprit de divulgation complète, j’ai assisté au spectacle après avoir reçu deux doses du vaccin Moderna ce printemps. Une vaccination n’est pas une garantie d’immunité à 100%, mais pour le moment, je ne présente aucun symptôme. Beaucoup de mes conversations avec les chauffeurs Uber et Lyft ont commencé par une discussion mutuelle sur le fait d’avoir été vacciné.

Reste à savoir si la conférence sera finalement facturée comme un événement super épandeur.

On ne sait pas combien de personnes ont été touchées et si la ville de Miami avait mis en place un plan d’urgence pour ce genre de résultat. Le bureau du maire et les organisateurs de la conférence n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Mardi, la Floride a déclaré qu’elle ne signalerait plus les cas et les décès quotidiens de Covid à mesure que les vaccinations augmentent et qu’elle commence à passer à la « phase suivante » de la pandémie. La Floride a signalé une moyenne de huit nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, bien en deçà de son pic pandémique de 84 pour 100 000.