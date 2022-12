Les partenaires mondiaux peuvent mettre fin à l’effort de vaccination contre le Covid dans les pays en développement

Covax a dû renégocier ses contrats avec quatre fournisseurs de vaccins, pour les réduire de 400 à 600 millions de doses. Quatre cent millions de doses de Pfizer qui provenaient d’un don du gouvernement des États-Unis ont été converties en futures options disponibles en 2023.

“Nous n’avons pas massivement suracheté”, a déclaré le Dr Berkley, ajoutant qu’il s’attendait à ce que la demande des pays qui continuent d’essayer d’administrer des doses primaires ou de rappel corresponde largement aux doses dont Gavi dispose.

“En cas de pandémie, je préférerais acheter trop de doses, plutôt que de ne pas avoir assez de doses, d’autant plus que les pays ont estimé qu’il n’y avait pas assez de doses au début”, il a dit. «Si vous voulez obtenir des doses au début, vous devez aller de l’avant et passer des commandes, même si vous ne savez pas si elles vont fonctionner, et c’est un risque. Il faut prendre des risques.”

Le secrétariat de Gavi propose aux membres du conseil d’administration que l’organisation conserve un pool de 1,8 milliard de dollars qui permettra l’acquisition de nouvelles doses selon les besoins jusqu’en 2025 et le soutien à la livraison de vaccins.

Le Dr Berkley a déclaré que le «pool de préparation à la pandémie» est censé servir d’assurance contre une autre situation où Gavi doit se procurer des vaccins pour les pays en développement (contre une nouvelle variante de Covid, par exemple) et est obligé de rivaliser avec les poches profondes des pays plus riches .

Certains membres du conseil ont exprimé leur inquiétude à l’idée que l’organisation siège sur ces fonds.

“Nous voulons simplement nous assurer que l’argent ne sera pas utilisé tant que nous n’aurons pas beaucoup plus de conversations sur la destination de ces fonds”, a déclaré un membre du conseil d’administration. « Nous n’avons pas de gouvernance en place en ce moment pour savoir comment gérer ce fonds. L’important, c’est que nous ne voulons pas qu’ils utilisent ces fonds pour élargir leur mandat.

Le Dr Orin Levine, un épidémiologiste qui jusqu’en septembre 2021 représentait la Fondation Gates au conseil d’administration de Gavi, a déclaré que le sort de Covax était scellé à la mi-2021. défaut fondamental pour nous en tant que communauté mondiale », a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas pu amener les pays riches à ralentir leur commande individuelle de vaccination pour aider d’autres personnes à commencer leurs premières.”