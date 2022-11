Les partenaires du sommet asiatique de Biden touchés par les hausses de taux américaines et le ralentissement chinois

Commentez cette histoire Commentaire

PHNOM PENH, Cambodge – Lorsque le président Biden arrivera ici samedi pour un sommet de l’Asie du Sud-Est, il sera accueilli par des dirigeants dont les nations ont largement échappé à la tourmente qui enveloppe les plus grandes économies du monde. Mais ce calme relatif est peut-être en train de se terminer. La combinaison d’un dollar américain fort et d’une économie chinoise faible met à l’épreuve les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui tient son sommet annuel avec le président américain ce week-end.

Au cours du mois dernier, les banques centrales de Malaisie, du Vietnam et d’Indonésie ont chacune relevé leurs taux d’intérêt, à la suite d’une série de mesures similaires de la part de la Réserve fédérale. Des coûts de crédit plus élevés visent à calmer l’inflation et à décourager la fuite des capitaux, mais ils ralentiront également la croissance économique de l’ANASE. Une chute imminente des commandes chinoises de biens produits dans la région aggravera les dégâts, ont déclaré des économistes.

“L’environnement s’aggrave”, a déclaré Trinh Nguyen, économiste principal de la société d’investissement Natixis à Hong Kong.

La hausse des taux d’intérêt aux États-Unis détourne les investissements de pays comme l’Asie du Sud-Est, tandis que la force du dollar rend les produits importés comme le pétrole plus chers. Au cours de l’année écoulée, le dollar a augmenté d’environ 14% par rapport à un panier d’autres devises.

Depuis que la Fed a commencé à relever ses taux, la plus grande économie de l’ASEAN, l’Indonésie, a subi des sorties nettes de capitaux au cours de cinq des sept derniers mois, selon les données de l’Institute of International Finance, un groupe industriel. Les investisseurs ont retiré des fonds de Malaisie au cours de chacun des trois derniers mois.

Les pays très endettés pourraient également éprouver des difficultés alors que la Fed continue de relever les taux d’intérêt. La dette extérieure de la Thaïlande, par exemple, a grimpé à près de 195 milliards de dollars, contre environ 166 milliards de dollars avant la pandémie, selon la Banque de Thaïlande. Le pays a beaucoup emprunté pour compenser la perte de revenus du tourisme, avec seulement un quart du nombre de visiteurs étrangers avant la pandémie attendus cette année.

“Si la Fed continue de persister à relever ses taux, la Thaïlande est dans une position très difficile”, a déclaré Nguyen.

La Thaïlande pourrait être confrontée à une décision perdant-perdant : augmenter les taux d’intérêt et rendre le remboursement de la dette plus onéreux pour les entreprises et les consommateurs ou permettre à sa monnaie de baisser davantage par rapport au dollar, ce qui rendrait les importations plus chères et aggraverait l’inflation.

Pourtant, même avec la récente augmentation des prix à la consommation dans la région, l’inflation est plus faible dans de nombreux pays de l’ANASE à croissance rapide qu’aux États-Unis. En octobre, le Vietnam a signalé que les prix avaient augmenté à un taux annualisé de 4,3 %, tandis que les prix américains avaient augmenté de 7,7 % au cours de l’année écoulée.

En conséquence, les taux d’intérêt dans les pays de l’ANASE ne devraient pas augmenter autant qu’en Amérique latine ou en Europe de l’Est, selon le Fonds monétaire international. Au Brésil, où l’inflation annuelle a dépassé 12 % au début de cette année, la banque centrale a relevé les coûts d’emprunt de plus de 10 points de pourcentage depuis le printemps de l’année dernière.

Malgré les défis croissants, les conditions économiques ne devraient pas figurer en bonne place lors du sommet de l’ASEAN de samedi ou d’une réunion distincte entre Biden et un groupe plus large de dirigeants asiatiques dimanche. Les discussions du président de l’ASEAN porteront sur la gouvernance mondiale, les droits de l’homme et la crise en cours au Myanmar, ont déclaré des responsables américains.

En particulier, il est peu probable que les dirigeants de l’ASEAN se plaignent de la force du dollar auprès de Biden, car le président n’a aucun contrôle direct sur la valeur de la monnaie.

“Ce n’est pas quelque chose que les dirigeants soulèveront entre eux”, a déclaré Josh Lipsky, un analyste de l’Atlantic Council.

Les banques centrales de la région sont aujourd’hui mieux placées pour affronter les turbulences financières qu’elles ne l’étaient lors des précédents épisodes de turbulences sur les marchés, y compris la « crise de crise » de 2013, lorsque les efforts de la Fed pour réduire son bilan en vendant des titres d’État américains ont déclenché une révolte du marché obligataire.

Les investisseurs ont vendu des bons du Trésor, faisant monter en flèche les rendements obligataires et obligeant les investisseurs à quitter les marchés asiatiques. Alors que les monnaies régionales s’effondraient par rapport au dollar, les banques centrales ont été contraintes de relever les taux à des niveaux pénalisants.

Aujourd’hui, de nombreuses banques centrales de l’ANASE disposent d’une puissance de feu financière suffisante pour défendre leur monnaie.

Bank Indonesia, la banque centrale indonésienne, a annoncé plus tôt ce mois-ci que ses réserves financières dépassaient 130 milliards de dollars. Cela suffit pour financer 5,8 mois d’importations, soit près du double de la norme internationale, ou 5,6 mois d’importations plus les paiements d’intérêts sur la dette extérieure du gouvernement.

La situation économique mondiale, quant à elle, semble de plus en plus sombre. L’Europe souffre d’une crise énergétique majeure, résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le Royaume-Uni, qui en est à son troisième Premier ministre depuis septembre, est dans les premiers mois d’une récession qui, selon la Banque d’Angleterre, sera la plus longue depuis un siècle. Et les États-Unis sont aux prises avec leur plus forte inflation en près de 40 ans.

Même la Chine, qui a été un moteur de la croissance mondiale pendant des décennies, devrait croître d’à peine 3 % cette année, contre plus de 8 % en 2021, selon le FMI.

“L’économie mondiale elle-même se dirige vers des eaux assez troubles”, a déclaré Neil Shearing, économiste en chef pour Capital Economics à Londres. “Je pense toujours que l’ASEAN sera un point positif relatif. Mais si l’économie mondiale ralentit, l’Asie du Sud-Est ne peut pas continuer à naviguer. Il n’est pas immunisé.

Le FMI a déclaré le mois dernier que la croissance économique annuelle de l’ASEAN – qui dépasse la moyenne mondiale – ralentirait l’année prochaine à 4,7%, contre 5% cette année. Le groupe de 10 pays en développement comprend des producteurs de matières premières tels que l’Indonésie et la Malaisie ainsi que des importateurs de carburant comme la Thaïlande et la centrale d’exportation du Vietnam.

Mais si le ralentissement mondial s’aggrave, le bilan économique – en particulier au Vietnam, à Singapour et au Cambodge – serait plus grave, les taux de croissance de chaque pays diminuant jusqu’à un point de pourcentage supplémentaire, selon le FMI.

Pendant une grande partie de cette année, les membres de l’ASEAN tels que l’Indonésie, la Malaisie et le Vietnam ont évité le pire des retombées des malheurs des grandes économies.

Les subventions gouvernementales ont protégé les consommateurs des pleins effets de la hausse des coûts de l’énergie. Et les fabricants chinois ont continué à acheter de nombreuses pièces fabriquées par l’ANASE pour les utiliser dans la fabrication d’équipements électroniques grand public et industriels pour des clients aux États-Unis et en Europe.

Maintenant, ces deux relations changent.

Les subventions gouvernementales pour les produits énergétiques s’avèrent inabordables. Alors que les prix du pétrole montaient en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Indonésie a dépensé environ 34 milliards de dollars en subventions au carburant, au gaz naturel et à l’électricité au cours des huit premiers mois de cette année, contre 14 milliards de dollars l’année dernière.

En septembre, le gouvernement a réduit les subventions et autorisé une hausse des prix de détail de 30 %, une décision qui a déclenché de nombreuses protestations.

Les exportations de la région vers la Chine – le plus grand partenaire commercial de l’ASEAN – devraient également baisser. Avec l’Europe en récession et l’économie américaine susceptible de s’affaiblir l’année prochaine, les exportateurs chinois auront besoin de moins de pièces auprès des fournisseurs de l’ASEAN, a déclaré Nguyen.

Déjà, les usines chinoises en septembre ont expédié moins de produits aux États-Unis et en Allemagne. Si cette baisse se poursuit, comme le prévoient les économistes, la Chine commencera bientôt à réduire ses commandes auprès de fournisseurs de pays comme le Vietnam et la Malaisie.