Les partenaires de Twill ajouteront la téléthérapie pour les soins d’acuité plus élevée

La société de thérapie numérique Twill, anciennement connue sous le nom de Happify Health, s’associe à e-Psychiatry pour offrir un accès virtuel aux psychiatres, psychologues et thérapeutes.

Les services d’e-Psychiatry, basé dans le Connecticut, seront proposés dans le cadre de Twill’s Sequences, une plate-forme composée de thérapies numériques, de groupes communautaires et de coaching visant les problèmes de santé mentale et la grossesse.

Twill présente le nouveau partenariat comme un moyen pour les patients ayant des besoins plus aigus de se connecter avec des cliniciens si nécessaire.

Il s’agit de la deuxième collaboration de l’entreprise qui vise à jumeler des patients avec des coachs ou des prestataires humains. En juillet, Twill a annoncé un partenariat avec l’écosystème du coaching santé VotreCoach Santé pour donner accès à des coachs de santé interspécialités.

“Nous considérons le partenariat avec e-Psychiatry comme une opportunité de transformer le parcours du patient en un continuum en augmentant la vitesse d’accès aux soins et l’éventail des options de traitement pour nos patients les plus aigus”, a déclaré le médecin-chef de Twill, Murray Zucker, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En mars, Twill a conclu un accord avec les services de santé et la société pharmaceutique Zuellig Pharma en Asie pour commercialiser deux de ses thérapies numériques sur ordonnance – Ensemble, qui traite le trouble dépressif majeur et le trouble anxieux généralisé, et une thérapeutique numérique sur ordonnance pour l’insomnie chronique.

En juin, le fabricant de thérapies numériques a annoncé son partenariat avec un spécialiste des neurosciences la société pharmaceutique Biogen pour créer une plateforme numérique d’engagement et d’éducation pour les patients atteints de sclérose en plaques.