Sarah Rafferty et Patrick J. Adams, co-stars de Meghan Markle’s Suits, ont lancé un podcast à revoir

Celle de Meghan Markle Costumes les co-stars Sarah Rafferty et Patrick J. Adams ont récemment lancé Encadré : Un podcast Suits Watch, et la duchesse de Sussex est invitée à faire une apparition.

Suits, qui s’est déroulé à l’origine de 2011 à 2019, a connu une résurgence en 2023 lorsqu’il occupait une position de premier plan dans les charts de Netflix. Le drame juridique a trouvé une nouvelle génération de fans, ce qui a incité les acteurs à lancer le podcast de rewatch.

Après le lancement du podcast le 24 septembre, Sarah a été interrogée par Divertissement hebdomadaire si Meghan serait la bienvenue, et elle a répondu : « Tout le monde est invité et tout le monde a été très solidaire. »

Elle a poursuivi : « C’est incroyable. Je viens d’envoyer un texto à l’un de nos réalisateurs, Mike Smith. Rachael Harris a fait quelques commentaires sur notre Instagram Live ce matin, j’ai hâte que Sheila Sazs soit présentée dans la série. J’ai hâte. parler à Max Beesley et à tous les acteurs britanniques que nous avions.

Le casting de la série, qui comprenait Gabriel Macht, Rick Hoffman et Gina Torres ainsi que Patrick, s’est retrouvé cette année aux Golden Globes. Cependant, la duchesse n’était nulle part présente lors des retrouvailles.

On a demandé aux acteurs s’ils étaient en contact avec Meghan, et Patrick a répondu : « Zéro. Non, pas de communication » au Hollywood Reporter.

Pendant ce temps, Gabriel a déclaré : « Je n’ai pas communiqué avec elle à part voir son grand soutien à la résurgence, et cela a été vraiment sympa. »

Meghan Markle est partie Costumes avant son mariage avec le prince Harry en 2018.