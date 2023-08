Les partenaires de PwC seront payés 906 000 £ cette année

Plus de 1 000 partenaires de la division britannique des «quatre grands» cabinets comptables PwC recevront cette année 906 000 £, une légère baisse par rapport au paiement record de l’année dernière, les bénéfices ayant chuté malgré la hausse des revenus.

Les comptes non audités publiés par la société ont montré que le bénéfice de PwC au Royaume-Uni est passé de 1,5 milliard de livres sterling à 1,3 milliard de livres sterling en 2022, bien que le chiffre de l’année dernière ait été stimulé par un gain de 139 millions de livres sterling provenant de la vente de son activité de mobilité mondiale.

Hors vente d’actifs, les revenus ont augmenté de 18 %, passant de 4,9 milliards de livres sterling à 5,8 milliards de livres sterling.

L’année dernière, les partenaires de PwC ont célébré leurs plus hautes récompenses personnelles, empochant plus d’un million de livres chacun, leur salaire de base record de 920 000 livres étant complété par un bonus de 100 000 livres.

Le complément était lié à la vente pour 2,2 milliards de dollars (1,7 milliard de livres sterling) d’une entreprise fournissant des conseils fiscaux aux entreprises transférant du personnel à l’étranger à la société américaine de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice.

Il n’y avait pas de prime de ce type pour 2023, tandis que le salaire de base des 1 057 partenaires est tombé à 906 000 £.

Kevin Ellis, président et associé principal de PwC, a déclaré que les bénéfices des associés principaux étaient toujours en avance sur les prévisions, soulignant les investissements dans le personnel et la technologie, y compris l’IA, qui avaient augmenté les coûts.

« Dans un contexte de bouleversements politiques et économiques, notre entreprise multidisciplinaire a tracé une voie solide.

« Compte tenu des investissements considérables que nous avons réalisés dans notre personnel et notre technologie, les bénéfices des partenaires ont dépassé nos prévisions. Notre solide performance est due à la capacité d’adaptation de notre entreprise pour accompagner nos clients et fait honneur au talent de nos collaborateurs.

PwC a investi 100 millions de livres sterling dans de nouvelles technologies, tandis que le nombre d’employés au Royaume-Uni est passé de 24 500 à 26 000.

La société a déclaré qu’elle avait également payé environ la moitié de cette main-d’œuvre 1 500 £ supplémentaires sur cinq mois pour les aider à faire face à la flambée des factures d’énergie hivernales.

Les résultats du groupe au Royaume-Uni incluent également ses activités au Moyen-Orient, qui ont été le moteur de la croissance de 30% des revenus de l’activité de conseil de PwC, passant de 1,3 milliard de livres sterling à 1,7 milliard de livres sterling.

Cela revient aux pays du Golfe qui cherchent à « moderniser et diversifier l’économie de la région au-delà du pétrole », a déclaré PwC.

Ellis a ajouté: «L’économie est peut-être léthargique, mais elle évolue également à mesure que les nouvelles technologies et l’urgence climatique modifient la production et la consommation.

« Nous continuerons d’investir dans les compétences et la technologie afin d’aider nos clients et nos communautés à s’adapter. De cette façon, nous pouvons aborder les inconnues avec confiance – à la fois les défis et les opportunités. »

La division britannique de PwC et ses partenaires opèrent séparément de PwC Australie, qui est au centre d’un scandale qui a coûté leur emploi à 12 partenaires.

L’avant-poste australien des quatre grands cabinets comptables fait l’objet de plusieurs enquêtes, dont une enquête pénale, après que son ancien chef des impôts internationaux, Peter Collins, a utilisé des informations et des documents confidentiels obtenus grâce à des contrats gouvernementaux pour le gain commercial de l’entreprise.

Douze partenaires ont été expulsés à la suite du scandale. Certains sont accusés par PwC d’avoir abusé d’informations classifiées, tandis qu’il est allégué que d’autres n’ont pas correctement exercé leurs responsabilités de leadership ou de gouvernance.