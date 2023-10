Les partenaires de la NASA compliquent les projets de remplacement de l’ISS

Les projets de la NASA visant à retirer la Station spatiale internationale et à la remplacer par des projets commerciaux ne sont pas un échec, ils sont simplement en train de changer. Des rides apparaissent maintenant dans les plans de Blue Origin pour Orbital Reef, tandis que le projet de station spatiale sans nom de Northrop Grumman pourrait même ne pas se réaliser.

Ars Technica rapports que Northrop Grumman pourrait mettre fin à son contrat avec la NASA pour développer une station spatiale privée afin d’aider à combler le vide laissé par l’ISS, qui sera bientôt à la retraite. Le média cite des sources anonymes au Réunion du Congrès international d’astronautique, actuellement en cours en Azerbaïdjan, qui affirment que l’entreprise va rompre complètement son contrat dans le cadre de l’accord Space Act. Au lieu de cela, Northrop Grumman rejoindrait Voyager Space et Airbus pour développer un laboratoire commercial en orbite.

En 2021, La NASA attribue des contrats à Northrop GrummanBlue Origin et Nanoracks pour développer des successeurs à la Station spatiale internationale, le contrat de Northrop Grumman étant évalué à 125,6 millions de dollars.

Pendant ce temps, Reuters rapports que des fractures continuent d’apparaître entre Blue Origin et Sierra Space dans leur collaboration pour concevoir un remplacement de l’ISS. Le média indique que Blue Origin est en train de dissoudre l’équipe chargée de travailler sur Orbital Reef, le projet de l’entreprise. « parc d’activités à usage mixte » limité à l’espace qui est développé en collaboration avec Sierra Space.

Blue Origin et la NASA ont confirmé vendredi à Gizmodo par e-mail qu’Orbital Reef était toujours à toute vapeur, avec Sierra Space comme sous-traitant. Sierra Space devrait fournir son habitat à grand environnement flexible intégré (LIFE) pour Orbital Reef. Les habitats consistent en une plate-forme de trois étages conçue à la fois pour les missions en orbite terrestre basse et de longue durée, pouvant abriter des habitations et des efforts scientifiques.

Annoncée en 2021, la station spatiale prévue a réussi une révision de la définition du système en août 2022, la NASA ayant approuvé les plans de Blue Origin pour le projet, permettant à l’entreprise de passer à la phase de conception. Certains membres du personnel initialement affectés à la station spatiale auraient été redirigés vers le travail sur l’atterrisseur lunaire Blue Moon, selon Reuters. L’atterrisseur est en cours de développement après Blue Origin remporte un contrat de 3,4 milliards de dollars pour construire et tester un système d’atterrissage humain en collaboration avec Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic et Honeybee Robotics. L’atterrisseur Blue Moon entièrement réutilisable accueillera un équipage de quatre personnes et devrait faire partie de la mission Artemis 5, dont le lancement est prévu en 2029. Le média rapporte que Brent Sherwood, qui est responsable des programmes de développement avancés de l’entreprise, est envisage une sortie d’ici la fin de l’année

Blue Origin, Northrop Grumman et la NASA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

Entre-temps, Sierra Space annoncé un énorme financement de série B de 290 millions de dollars dernier semaine pour développer sa propre station spatiale commerciale. Dans le même temps, la société cherche à faire décoller son avion spatial Dream Chaser. Dream Chaser est conçu pour voler en orbite terrestre basse après avoir fait du stop sur une fusée, comme le Vulcan Centaur d’ULA, tout en gérant sa propre rentrée atmosphérique et ses atterrissages sur piste. L’avion peut accueillir de trois à sept membres d’équipage et jusqu’à 12 000 livres (5 443 kilogrammes) de fret, transportant le tout vers des escales cruciales en LEO, y compris la Station spatiale internationale (ou les futures stations spatiales commerciales, d’ailleurs).. La société a révélé plus tôt cet été que il avait effectué sa première mise sous tension de Dream Chaserau cours de laquelle les ingénieurs ont simulé la puissance absorbée que l’avion spatial générerait avec son panneau solaire.

NASA annoncé C’est en 2022 que l’ère riche de la Station spatiale internationale devrait se terminer, avec des plans pour mettre hors service l’ISS d’ici 2030. Après le départ de l’équipage, la NASA lancera des manœuvres pour guider l’ISS jusqu’à son dernier lieu de repos près de Point Nemo dans l’océan Pacifique. , l’endroit le plus éloigné de toute masse continentale. En septembre, la NASA a lancé un appel d’offres à des sociétés spatiales privées basées aux États-Unis pour concevoir un vaisseau spatial pour aider à ce plan de désorbitation.

À mesure que le calendrier se resserre, les contrats de construction de stations spatiales restants avec des entreprises privées deviennent de plus en plus cruciaux. Conseillers de la NASA préoccupations précédemment soulevées lors du Comité consultatif sur la sécurité aérospatiale de l’été dernier, il a averti que les remplacements privés de l’ISS ne seraient pas prêts avant son déclassement prévu au cours de la prochaine décennie. Que les partenaires privés de la NASA ne soient pas nécessairement sur la même longueur d’onde n’est guère encourageant.

