Les partenaires de I’m A Celeb, dont la petite amie de Matt Hancock, posent pour une “photo d’équipe” – pouvez-vous repérer qui est qui ?

Les proches des stars de I’m A Celebrity ont apprécié leur propre extrait de gloire dans la jungle en posant pour une photo de groupe effrontée après avoir atterri en Australie.

Les plus proches et les plus chers du camp 2022 ont atterri Down Under plus tôt cette semaine – avec la partenaire de Jill Scott, Shelly Unitt, attirant toute l’attention dans un sweat à capuche personnalisé dédié à l’as du football.

imacélébrité/Instagram

La famille et les amis du casting de I’m a Celeb ont posé pour un cliché effronté dans la jungle[/caption] Rex

Shelly occupait une place de choix au premier rang du cliché de groupe, qui a été publié sur la page Instagram de I’m A Celebrity.

Le compte a ajouté la légende jaillissante : « C’est officiel… La famille et les amis des Campmates sont arrivés dans la jungle ! #ImACeleb.

Pendant ce temps, la petite amie de Matt Hancock MP, Gina Coladangelo, a pu être vue en train de regarder la partie dans la jungle dans une chemise verte kaki associée à un short en jean.

Elle se tenait aux côtés du père ravi d’Owen Warner, Tim, tandis qu’elle était flanquée de l’autre côté par la mère de la star du savon, Polly.

Pendant ce temps, également blotti contre Polly, se trouvait Grace, la petite amie de Seann Walsh.

A Place In The Sun, le frère de Scarlette Douglas, Stuart, a été vu en train d’afficher un sourire effronté alors qu’il apparaissait derrière eux.

Le mari de la star de Corrie, Sue Cleaver, Brian, et son fils Elliott, ont également posé pour le joli cliché.

Cette dernière était aux côtés de la sœur de Charlene White, Carina – qui a été la première à saluer sa sœur star de Loose Women après avoir été expulsée de la jungle vendredi.





Pendant ce temps, la sœur de la pop star Boy George, Siobhan, était tout sourire tandis que la petite amie de Chris Moyles, Tiffany, portait un joli haut imprimé d’étoiles alors qu’elle applaudissait la caméra.

La sœur de Babatunde Aleshe, Funke, a laissé échapper un cri d’excitation en s’accroupissant à l’avant du cliché.

D’autres êtres chers se sont également joints au joyeux cliché – mais de nombreux fans ont remarqué l’absence de Zara, la femme de Mike Tindall.

Un expert royal a récemment raconté comment la mère de Zara – la princesse Anne – était à l’écoute des bouffonneries de son gendre.

L’image est venue avant que les 11 célébrités qui visaient à gagner la compétition ne soient réduites à 10.

Après que le public ait voté pour qui il voulait sauver, la star de Loose Women, Charlene, a été la première à quitter le camp.

Ses camarades de camp lui ont fait ses adieux alors qu’elle traversait le pont pour rencontrer Ant et Dec pour son entretien d’adieu.

Après être entrée dans le camp il y a près de deux semaines, elle a réussi à vivre 12 jours parmi le reste des célébrités, mangeant principalement du riz et des haricots.

Elle va maintenant rester dans un hôtel de luxe avec le contingent de la famille et des amis jusqu’à la fin de la série où elle pourra voir laquelle des autres célébrités lèvera la couronne 2022.

Inconnu, clair avec bureau photo

Les plus proches et les plus chers des stars ont atterri à Brisbane cette semaine – avec le père d’Owen, Tim, affichant un grand sourire[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Le mari de Sue Cleaver, Brian, et son fils Elliot ont fait le voyage pour soutenir la star de Corrie[/caption] Instagram

La fiancée de Jill Scott, Shelly Unitt, l’attend à sa sortie du camp[/caption]