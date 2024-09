Dame Maggie Smith a joué Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham dans « Downton Abbey »

Les camarades de Dame Maggie Smith dans le drame à succès Abbaye de Downton rendent hommage à l’actrice oscarisée après son décès à 89 ans.

Smith est décédée le vendredi 27 septembre, comme l’a révélé dans une déclaration partagée par ses fils Toby Stephens et Chris Larkin. Ils ont également partagé que l’actrice bien-aimée était entourée d’amis et de famille et est décédée paisiblement dans un hôpital.

« Personne intensément privée, elle était avec ses amis et sa famille à la fin. Elle laisse deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur extraordinaire mère et grand-mère », indique le communiqué.

Smith a joué Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham pendant les six saisons de la série PBS. Elle était également connue pour son rôle du professeur Minerva McGonagall dans Harry Potter films.

Michelle Dockery, qui jouait Lady Mary Crawley, s’est souvenue de sa défunte co-star dans une déclaration à Personnes, « Il n’y avait personne comme Maggie. Je me sens extrêmement chanceuse d’avoir connu une telle non-conformiste. Elle nous manquera beaucoup et mes pensées vont à sa famille. »

Paul Giamatti l’a qualifiée de « génie et délice » dans une déclaration partagée avec la publication.

Il a ajouté : « C’est un privilège d’être avec elle. Le genre d’acteur qui vous rend fier d’être acteur. Et je n’oublierai jamais à quel point elle était gentille avec mon fils de 12 ans lorsqu’il est venu sur le plateau. »

Hugh Bonneville, qui a joué le Harry Potter Le fils de la star de la série, Robert Crawley, comte de Grantham, a déclaré à la publication : « Quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie témoignera de son œil vif, de son esprit vif et de son formidable talent. »

« Elle était une véritable légende de sa génération et, heureusement, elle survivra dans tant de magnifiques performances à l’écran. Mes condoléances à ses garçons et à sa famille élargie », a-t-il ajouté.

Abbaye de DowntonLa page Instagram de a également partagé une publication en hommage à l’actrice, la qualifiant de « véritable icône britannique ».

« Merci pour tout, Dame Maggie Smith », ont-ils légendé le message.