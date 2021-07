Les partants du MLB All-Star Game annoncés après le vote des fans en 2021

Après une interruption d’un an en raison de la pandémie, le Major League Baseball All-Star Game revient au Coors Field de Denver le 13 juillet.

Jeudi, la ligue a annoncé les gagnants du vote des fans, ceux sélectionnés dans les onze de départ de la Ligue américaine et nationale.

Les superstars en herbe du frappeur désigné des Los Angeles Angels Shohei Ohtani et l’arrêt-court des San Diego Padres Fernando Tatis Jr. sont chacun prêts à faire leur première apparition au All-Star Game.

Les Blue Jays de Toronto sont la seule équipe avec trois partants : le joueur de premier but Vladimir Guerrero Jr., le joueur de deuxième but Marcus Semien et le voltigeur Teoscar Hernandez.

Mike Trout a été le meilleur votant parmi les voltigeurs de l’AL malgré son absence depuis mai et il ne jouera pas dans la Midsummer Classic.

Les listes complètes seront annoncées le dimanche 4 juillet.

Ligue américaine

C : Salvador Perez, Royals (septième apparition)

Après avoir raté la saison 2019 alors qu’il se remettait d’une opération de Tommy John, Perez est de retour dans l’alignement de départ de l’AL. Le receveur de 31 ans frappe 0,279 avec un pourcentage de coups de 0,510 et a 19 circuits.

1B : Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays (première apparition)

Dans la troisième année de sa carrière, Guerrero Jr. fait une course à la Triple Couronne.

2B : Marcus Semien, Blue Jays (première apparition)

Semien a signé un contrat d’un an de 18 millions de dollars avec les Blue Jays cet hiver et est passé de l’arrêt-court à la deuxième base avec sa nouvelle équipe. Le joueur de 30 ans a fait de solides arguments pour le signe de tête de départ, avec une frappe de .291 avec un pourcentage de coups de .548 et 20 circuits.

3B : Rafael Devers, Red Sox (première apparition)

Les chiffres de Devers, 24 ans, ont chuté au cours de la saison 2020 raccourcie, mais il est de retour là où il était en 2019, affichant un .926 OPS avec 64 points produits en 77 matchs

SS : Xander Bogaerts, Red Sox (troisième apparition)

Bogaerts a été parmi les leaders au bâton de l’AL, atteignant .330 avec un sommet en carrière de .942 OPS en 76 matchs.

OF : Mike Trout, Angels (neuvième apparition)

Bien que Trout ait été mis à l’écart depuis la mi-mai en raison d’une tension au mollet gauche, il était toujours le principal électeur parmi les voltigeurs d’AL. En 36 matchs joués, Trout a réussi huit circuits avec une moyenne de 0,333

OF : Aaron Judge, Yankees (troisième apparition)

Judge a mené les Yankees pour les coups sûrs (44), les home runs (18), la moyenne au bâton (0,285), le pourcentage de base (0,382), les coups (0,522) et l’OPS (0,904).

OF : Teoscar Hernandez, Blue Jays (première apparition)

Après avoir remporté un prix Silver Slugger en 2020, Hernandez a continué à produire, battant 0,298 avec 47 points produits en 59 matchs.

DH : Shohei Ohtani, Anges (première apparition)

Ohtani a pris d’assaut le baseball en tant que joueur à double sens et a été l’un des leaders du baseball.

Ligue nationale

C Buster Posey, Giants (septième apparition)

Posey est l’un des meilleurs receveurs de la ligue. Après s’être retiré de la saison 2020, il connaît l’une de ses meilleures saisons de l’histoire récente. Posey a enregistré 12 circuits sur la saison – son record depuis 2017 – en plus de 27 points produits, et .330/.418/.560 en 2021 est supérieur à la moyenne de sa carrière.

1B Freddie Freeman, Braves (cinquième apparition)

Freeman, le MVP en titre de la Ligue nationale, bat .261 avec 17 circuits cette saison alors qu’il entame la dernière année de son contrat.

2B Adam Frazier, Pirates (première apparition)

Malgré les Pirates assis près du bas de la NL, Frazier a été une lueur d’espoir pour le club. Il est deuxième de la ligue pour les coups sûrs (100) et les doubles (24) et sixième pour la moyenne au bâton (0,327) avant le match de jeudi.

3B Nolan Arenado, Cardinals (sixième apparition)

Arenado reprend là où il s’est arrêté dans le Colorado et fait forte impression lors de sa première saison sous le maillot des Cardinals. Sa moyenne de .267 mène l’équipe, et il est également le leader des statistiques pour le RBI (52), les doubles (24) et les circuits (16).

SS Fernando Tatis Jr., Padres (première apparition)

Tatis s’appuie sur le succès de l’année dernière – All-MLB First Team, NL Silver Slugger – en faisant ses débuts MLB All-Star. Il a mérité sa place cette année en menant la Ligue nationale pour les circuits (26), le pourcentage de coups (0,705) et les buts volés (16).

DE Ronald Acuña Jr., Braves (deuxième apparition)

L’un des meilleurs joueurs du sport, il frappe .260 avec 22 circuits et 48 points produits.

DE Nick Castellanos, Reds (première apparition)

Castellanos fait sa première apparition dans le All-Star Game. Il bat 0,346/0,396/0,607, avec un OPS de 1,002, qui sont tous des sommets en carrière. Castellanos a également 16 circuits et 53 points produits en 295 apparitions au marbre.

DE Jesse Winker, Reds (première apparition)

Winker a un sommet en carrière de .325/.404/.596 en plus de 19 circuits et 48 points produits. Il participe à son premier All-Star Game après avoir fait ses débuts en MLB il y a quatre ans. Winker a également deux matchs à trois circuits cette saison, faisant de lui le premier joueur de Cincinnati à le faire.