Les partants du MLB All-Star Game 2023 dévoilés

Les entrées pour le match des étoiles de la MLB 2023 ont été publiées jeudi. Le classique du milieu de l’été, qui sera diffusé sur FOX le 11 juillet à 20 h HE, sera joué au T-Mobile Park à Seattle, WA.

Voici les partants des équipes de la Ligue américaine et de la Ligue nationale.

C : Jonas Heïm, Rangers du Texas

1B : Yandy Diaz, Raies de Tampa Bay

2B : Marcus Semien, Rangers du Texas

SS : Corey Seager, Rangers du Texas

3B : Josh Jung, Rangers du Texas

DE: Juge Aaron, Yankees de New York

DE: Mike Truite, Les anges de Los Angeles

DE: Randy Arozarena, Raies de Tampa Bay

DH : Shohei Ohtani, Les anges de Los Angeles

C : Sean Murphy, Braves d’Atlanta

1B : Freddie Freeman, Dodgers de Los Angeles

2B : Luis Arraez, Marlins de Miami

SS : Orlando Arcia, Braves d’Atlanta

3B : Nolan Arenado, Cardinaux de Saint-Louis

DE: Ronald Acuna Jr., Braves d’Atlanta

DE: Corbin Carroll, Diamants de l’Arizona

DE: Mookie Bets, Dodgers de Los Angeles

DH : JD Martinez, Dodgers de Los Angeles

Liens connexes:

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore