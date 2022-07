Les partages sur Twitter glissent alors qu’Elon Musk et la société de médias sociaux s’alignent pour un combat juridique

Les actions de Twitter ont chuté de plus de 9% le premier jour de négociation après que le milliardaire Elon Musk a déclaré qu’il abandonnait son offre de 44 milliards de dollars pour la société et que la plate-forme de médias sociaux s’était engagée à contester Musk devant les tribunaux pour faire respecter l’accord.

Twitter se prépare maintenant à poursuivre Musk dans le Delaware, où la société est constituée. Alors que l’issue est incertaine, les deux camps se préparent à une longue bataille judiciaire.

Musk a allégué vendredi que Twitter n’avait pas fourni suffisamment d’informations sur le nombre de faux comptes sur son service. Cependant, Twitter a déclaré le mois dernier qu’il mettait à la disposition de Musk une « lance à incendie » de données brutes sur des centaines de millions de tweets quotidiens lorsqu’il a de nouveau soulevé la question après avoir annoncé qu’il rachèterait la plateforme de médias sociaux.

Twitter a déclaré pendant des années dans des documents réglementaires qu’il pensait qu’environ 5% des comptes sur la plate-forme étaient faux. Mais lundi, Musk a continué à narguer l’entreprise, en utilisant Twitter, sur ce qu’il a décrit comme un manque de données. En outre, Musk allègue également que Twitter a rompu l’accord d’acquisition en licenciant deux cadres supérieurs et en licenciant un tiers de son équipe d’acquisition de talents.

REGARDER | Comment l’accord d’Elon Musk pour acheter Twitter a déclenché un débat sur la liberté d’expression :

L’accord Twitter d’Elon Musk suscite un débat sur la liberté d’expression Se qualifiant d ‘”absolutiste de la liberté d’expression”, l’accord de rachat de Twitter d’Elon Musk relance le débat sur la liberté d’expression sur les plateformes de médias sociaux. Certains craignent que sous la propriété de Musk, Twitter puisse être exploité comme une plate-forme pour diffuser de la désinformation et surveiller les critiques.

Musk a accepté des frais de rupture de 1 milliard de dollars dans le cadre de l’accord de rachat, bien qu’il semble que le PDG de Twitter Parag Agrawal et la société se préparent à une bataille juridique pour forcer la vente.

“Pour Twitter, ce fiasco est un scénario cauchemardesque”, a écrit lundi l’analyste de Wedbush, Dan Ives, qui suit l’entreprise. Il a déclaré que le résultat serait “une ascension semblable à l’Everest pour Parag & Co”. compte tenu des préoccupations concernant le moral et la rétention des employés, les préoccupations des annonceurs et d’autres défis.

La vente des actions Twitter a poussé le cours de l’action en dessous de 34 dollars, loin des 54,20 dollars que Musk a accepté de payer pour l’entreprise. Cela suggère que Wall Street a de très sérieux doutes quant à la poursuite de l’accord.

De nombreux experts des secteurs juridique et commercial pensent que Twitter a probablement un cas plus solide.

L’analyste de Morningstar Ali Mogharabi a noté que Twitter a décrit son estimation des faux comptes et des spams pendant des années dans les dépôts réglementaires tout en notant explicitement que le nombre pourrait ne pas être exact compte tenu de l’utilisation d’échantillons de données et de leur interprétation.

Compte tenu des conditions actuelles du marché, a déclaré Mogharabi, Twitter peut également avoir un argument solide selon lequel les licenciements et les licenciements des dernières semaines représentent “un cours normal des affaires”.

“De nombreuses entreprises technologiques ont commencé à contrôler les coûts en réduisant leurs effectifs et/ou en retardant l’embauche d’employés”, a-t-il déclaré. “Les démissions d’employés de Twitter ne peuvent être attribuées avec certitude à un changement dans le fonctionnement de Twitter depuis que l’offre de Musk a été acceptée par le conseil d’administration et les actionnaires.”

Les analystes de l’industrie technologique disent que l’intermède de Musk laisse derrière lui une entreprise plus vulnérable avec des employés démoralisés.

“Avec Musk qui se retire officiellement de l’accord, nous pensons que les perspectives commerciales et la valorisation des actions sont dans une situation précaire”, a écrit Angelo Zino, analyste du CFRA. “(Twitter) devra désormais s’y prendre en tant qu’entreprise autonome et faire face à un marché publicitaire incertain, une base d’employés endommagée et des inquiétudes concernant le statut des faux comptes/l’orientation stratégique.”

L’incertitude entourant qui dirigera Twitter, a déclaré Mogharabi, pourrait amener les annonceurs prudents à réduire leurs dépenses sur la plate-forme.

Mais le drame entourant l’accord, a-t-il ajouté, attirera également probablement de nouveaux utilisateurs sur la plate-forme et augmentera l’engagement, en particulier compte tenu des prochaines élections de mi-mandat. Cela, a-t-il dit, pourrait convaincre les annonceurs de couper un peu moins. À long terme, a-t-il déclaré, “nous pensons que Twitter restera l’une des cinq principales plateformes de médias sociaux pour les annonceurs”.