Les paroles réconfortantes du PRINCE Philip à William et Harry pour les aider à faire face aux funérailles de la princesse Diana sont apparues après la mort du duc.

Diana est décédée en août 1997, alors que William et Harry n’avaient que 15 et 12 ans respectivement.

Philippe, soucieux de ses petits-fils, a aidé les frères à surmonter leur chagrin.

William et Harry séjournaient avec leur père le prince Charles, Philip et la reine à Balmoral dans l’Aberdeenshire au moment de la mort de Diana à Paris.

Il a montré son soutien en marchant aux côtés des garçons lors des funérailles de Diana.

L’auteur royal Ingrid Seward a déclaré que William hésitait à rejoindre son père et son oncle Charles Spencer, mais Philip aurait dit: « Je marcherai si vous marchez ».

Seward a expliqué: « Au début, William a catégoriquement refusé [to walk during the funeral]. Charles l’a supplié et a dit qu’il serait tout à fait mal de sa part de ne pas les accompagner.

« Le prince Philip a pesé dans l’argument et finalement William a accepté de participer – mais seulement à la condition que son grand-père marchait à ses côtés. »

Philip aurait déclaré: « Il s’agit des garçons. Ils ont perdu leur mère. «

Le duc aurait également offert aux garçons « de la tendresse bourru et des activités de plein air comme la traque et la randonnée pour les fatiguer ».

L’auteur Tina Brown a déclaré dans son livre de 2011 The Diana Chronicles que Philip était « brillamment efficace avec ses petits-fils » pendant cette période très difficile.

Des années plus tard, lorsque l’acteur Matt Smith a demandé conseil à William pour jouer Philip dans The Crown de Netflix, le royal a répondu: « Juste un mot – légende. »

Harry et William marcheront derrière le cercueil du duc d’Édimbourg lors de ses funérailles samedi prochain.

La femme enceinte de Harry, Meghan, ne partira pas pour des raisons médicales.

Le cercueil sera transporté dans un Land Rover spécialement modifié – que Philip a aidé à concevoir – jusqu’à son dernier lieu de repos à l’intérieur de la chapelle St George du château de Windsor.

Des sources proches de Charles ont déclaré qu’il était «très heureux» que ses fils soient réunis après des mois de tension.

Harry est retourné au Royaume-Uni ce soir et aurait conduit au palais de Kensington où il pouvait rester à Nottingham Cottage – la maison que lui et Meghan partageaient avant de se marier.

Le duc a volé des États-Unis lors de son premier retour depuis que lui et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales.

Un témoin a déclaré au Sun qu’il était descendu d’un vol de British Airways en provenance de Los Angeles, qui était arrivé à Heathrow à 13 h 15 aujourd’hui.

Il devra mettre en quarantaine pendant dix jours à son arrivée au Royaume-Uni – bien qu’il puisse le quitter après cinq jours s’il fournit un test négatif dans le cadre du programme gouvernemental « Test to Release ».

Il sera autorisé à assister aux funérailles de Philip quoi qu’il en soit – car les directives du gouvernement stipulent que ceux qui viennent de l’étranger peuvent quitter l’isolement « pour des raisons de compassion ».

