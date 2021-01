Plus d’un demi-siècle après que la balle d’un assassin l’ait fait taire, et 35 ans après que la nation ait commencé à observer une fête fédérale en son honneur, la vie et l’héritage de Martin Luther King Jr résonnent toujours.

En tant que voix prééminente du mouvement des droits civiques, l’éloquence et la vision de King pour une Amérique unie ont fait de lui une icône. Ses paroles puissantes – prononcées à travers des sermons, des discours et des livres – symbolisent une utopie à laquelle notre nation aspire toujours.

Peu de personnes dans l’histoire ont été plus citées que King. Son message d’égalité et d’unité est souvent convoqué en période de confusion, de chaos et de conflits raciaux, bien que ses paroles soient souvent sorties de leur contexte d’origine.

Dernièrement, les républicains ont cité King pour avancer leurs positions. La semaine dernière, un législateur républicain a cité King pour défendre le président Donald Trump lors de son audience de destitution, qui a suivi l’émeute de Capitol Hill le 6 janvier par une foule en colère que Trump est accusé de s’être agité pour contester les résultats de l’élection de novembre. Il y a deux ans, le vice-président Mike Pence a défendu la quête de Trump d’un mur frontalier par le biais des paroles de King.

Le président Ronald Reagan a signé le projet de loi sur les vacances du roi en 1983. Mais en 1986, peu avant la première célébration de la fête, il a utilisé les paroles de King pour s’opposer aux objectifs d’embauche des minorités.

Clayborne Carson, qui dirige le King Research and Education Institute de l’Université de Stanford, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les gens citent King pour «toutes sortes de raisons».

« Attribuer à un grand personnage comme celui-là donne beaucoup plus de poids aux mots, donc je pense qu’il sera toujours vrai que King sera toujours une source de beaucoup de citations, même par des gens qui, s’ils avaient été vivants quand il était vivant, serait probablement opposé à lui », a déclaré Carson.

Voici quelques exemples de la façon dont le leader des droits civiques a été cité, suivis du contexte d’origine.

Citation: « Le moment est toujours venu de faire ce qui est bien »

La représentante nouvellement assermentée. Nancy Mace, RS.C., a déclaré la semaine dernière: «Aujourd’hui, je demande à mes collègues de se souvenir des paroles du légendaire… Dr Martin Luther King qui a dit un jour:« Le moment est toujours venu faire ce qui est juste.

« Si nous voulons vraiment remédier aux divisions dans ce pays, les républicains et les démocrates doivent reconnaître que ce n’est pas le premier jour de violence que nous avons vu. Nous avons été témoins de violence dans notre pays au cours des neuf derniers mois. »

Plus:Pour aider à guérir les blessures raciales, l’hymne national noir deviendrait l’hymne américain sous proposition

Lorsque King a prononcé ces paroles au Oberlin College en octobre 1964, c’était pour encourager les étudiants à soutenir la lutte non violente pour l’égalité raciale.

«Le moment est toujours venu de bien faire», a déclaré King à environ 2 500 étudiants assis et debout dans la chapelle Finney. King venait de remporter le prix Nobel de la paix et prononçait un discours intitulé «L’avenir de l’intégration». Il a répété cette citation presque textuellement en juin 1965 au début d’Oberlin après avoir imploré les diplômés de rester diligents et actifs dans la lutte pour l’égalité.

« Que personne ne vous donne l’impression que le problème de l’injustice raciale se résoudra tout seul », a déclaré King. « Que personne ne vous donne l’impression que seul le temps résoudra le problème. »

Citant l’attentat à la bombe de l’église baptiste de la seizième rue à Birmingham en 1963 et la fusillade d’un travailleur des droits civiques à Selma, Alabama, plus tôt en 1965, King a dénigré quiconque restait indifférent. Le progrès humain, a-t-il dit, «passe par les efforts inlassables et le travail persistant d’individus dévoués», et ils «se rendent compte que le moment est toujours venu de bien faire».

Citation: « Le moment est venu de concrétiser les promesses de la démocratie »

King a prononcé ces mots lors de son discours «J’ai un rêve», l’un des moments les plus marquants de l’histoire des droits civiques. Debout sur les marches du Lincoln Memorial à Washington le 28 août 1963, King a prononcé son discours devant un quart de million de personnes rassemblées pour la marche sur Washington pour l’emploi et la liberté.

En janvier 2019, le vice-président Mike Pence a cité King pour défendre les efforts de Trump pour convaincre le Congrès de financer une barrière en acier pour la frontière américano-mexicaine.

«L’une de mes citations préférées du Dr King était:« Le moment est venu de concrétiser les promesses de la démocratie »», a déclaré Pence sur CBS. « Vous pensez à la façon dont il a changé l’Amérique. Il nous a inspirés à changer à travers le processus législatif pour devenir un syndicat plus parfait. C’est exactement ce que le président Trump appelle le Congrès à faire. »

Les remarques de Pence ont suscité de vives critiques.

« Assimiler l’héritage de l’un des meilleurs hommes d’État et champions des droits civiques d’Amérique à un projet de vanité fondé sur l’idéologie raciste et la haine est au-delà de la honte », a tweeté la représentante Jackie Speier, D-Californie, peu de temps après les remarques de Pence.

Lorsque King a prononcé son «discours de rêve» lors de la marche de 1963 sur Washington pour l’emploi et la liberté, l’Amérique était au bord du précipice d’un changement juridique significatif.

La démonstration massive de force et d’unité, incluant des dizaines de milliers de Blancs présents, a contribué à l’adoption de la loi sur les droits civils l’année suivante.

King a déclaré que la foule robuste rassemblée dans la capitale nationale « a dramatisé (la) condition honteuse » d’un pays prétendument fondé pour assurer la liberté et la justice à tous.

« Nous sommes également venus à cet endroit sacré pour rappeler à l’Amérique l’urgence féroce du présent », a déclaré King. « Ce n’est pas le moment de se livrer au luxe de se rafraîchir ou de prendre la drogue tranquillisante du gradualisme. Il est maintenant temps de concrétiser les promesses de la démocratie. »

Citation: « Je rêve que mes quatre petits enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau mais par le contenu de leur caractère »

Le président Ronald Reagan a cité King lors d’un discours radiophonique hebdomadaire en janvier 1986, affirmant que les Afro-Américains avaient connu une croissance économique sous son administration et s’opposaient aux objectifs d’embauche des minorités.

« Nous sommes attachés à une société dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes ont des chances égales de réussir, et nous nous opposons donc à l’utilisation de quotas », a déclaré Reagan.

«Nous voulons une société daltonienne», a-t-il poursuivi. « Une société qui, selon les mots du Dr King, juge les gens non pas par la couleur de leur peau mais par le contenu de leur caractère. »

La déclaration de King est arrivée à la fin de son discours « I Have A Dream », qui a souligné le mécontentement de l’Amérique noire face à la ségrégation et aux conditions économiques. King a utilisé des images pour illustrer à quoi ressemblerait une Amérique racialement équitable, y compris la déclaration de rêve et bien d’autres déclarations sur la liberté.

Que ce soit un républicain, un démocrate ou un civil citant King, a déclaré Carson, ce qui compte, ce sont les actions qui suivent les mots. « Les gens peuvent déformer les mots comme ils le souhaitent. C’est l’idée et les valeurs derrière le mot qui comptent vraiment », a déclaré Carson.