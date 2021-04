Il y a un énorme chêne au milieu d’une intersection rurale tranquille à environ 1,5 km du centre-ville de Columbus, au Texas. Ses branches traversent les routes de tous côtés. À sa base, un marqueur historique de l’État note la fondation centenaire du comté du Colorado.

Rien n’indique qu’en novembre 1935, un an avant que le marqueur n’y soit placé, deux adolescents afro-américains ont été emmenés à l’arbre par une foule et lynchés. Dans un article du New York Times, «Texas Prosecutor Condones Lynching», l’élu dit que c’était «une expression de la volonté du peuple». Une photographie fanée, un négatif fantomatique pris la nuit, montre deux corps suspendus à ce que l’on appelle encore l’arbre suspendu. Benny Mitchell avait 16 ans. Ernest Collins avait 15 ans.

Lors d’une récente audience du Congrès à la suite du meurtre de huit personnes, dont six femmes américaines d’origine asiatique à Atlanta, le représentant Chip Roy du Texas a fait la une en invoquant ce qu’il a appelé la justice texane. Après avoir cité un large éventail d’autres victimes – telles que des victimes de cartels de la drogue, d’émeutes et de pillages dans les rues – il a déclaré qu’il y avait «de vieux dictons au Texas sur le fait de trouver toute la corde au Texas et d’obtenir un grand chêne».

Histoire non cachée à l’Ouest ou au Sud

Dans les vieux westerns classiques, les pendaisons faisaient partie de la justice aux frontières, tout comme le châtiment contre les bandits meurtriers dans le roman de Larry McMurtry «Lonesome Dove». Aujourd’hui, cependant, il ne faut pas faire attention pour ignorer la corde dans le cadre de la persécution des Américains d’origine mexicaine et des Afro-Américains au Texas.

Le site Web Lynching au Texas a documenté des centaines de lynchages dans l’État, du moins ceux sur lesquels ils ont pu trouver des écrits. Leur nombre comprend les actions entreprises par les Texas Rangers et d’autres membres du personnel d’application de la loi reconnus, agissant en dehors de toute punition ordonnée par le tribunal. Les chiffres reflètent également la violence perpétrée contre les Américains d’origine mexicaine dans le sud du Texas et le long de la frontière, d’autant plus que cette population s’est vu confisquer ses terres et ses biens. Il n’était pas rare, lors des lynchages publics, que les vendeurs circulent avec des rafraîchissements et des photographies de pendaisons passées, vendues sous forme de cartes postales.

Aucune de cette histoire n’est cachée. De nombreux livres détaillent ces crimes. Il s’agit notamment de «L’injustice ne vous quitte jamais» de Monica Muñoz Martinez, «Forgotten Dead» de William Carrigan et Clive Webb et «Cult of Glory: The Bold and Brutal History of the Texas Rangers» de Doug Swanson.

Égalité:Nous avons mené notre seule guerre civile pour l’égalité pour tous, une idée que les républicains se battent toujours

C’est également évident dans la culture populaire récente. Tom Hanks trouve un homme noir pendu à un arbre au début de «News of the World», qui se déroule à Reconstruction Texas. La série télévisée «The Son» dépeint le génocide croissant à notre frontière au début du XXe siècle, ce qui a également fait l’objet d’un récent film documentaire sur le massacre de Porvenir de 1918, lorsque tous les hommes d’une petite ville de l’ouest du Texas ont été enlevés de chez eux une nuit et exécuté par un groupe de Texas Rangers, de soldats américains et de rangers locaux.

Aucune excuse pour l’ignorance sur les lynchages

Ce n’est vraiment pas une nouvelle au Texas. Il se trouve à seulement 145 km au sud-est de la partie San Antonio du quartier de Roy jusqu’à Goliad. Là, sur la pelouse du palais de justice du comté, se trouve un marqueur reconnaissant l’un des plus grands sites de justice de corde, un arbre suspendu où bon nombre des 70 victimes mexicaines de la guerre des charrettes en 1857, qui ont conduit des chariots chargés de produits de la côte du Texas à basse altitude taux, ont été pendus par des cargos blancs rivaux.

La traite des esclaves aux États-Unis: Le mémorial de « Weeping Time » met en lumière les jours les plus sombres de Savannah

Après une réaction généralisée à ses propos, Roy a décidé de doubler. « Nous avons besoin plus de justice et moins de réflexion policière», A-t-il dit, et a terminé:« Aucune excuse. »

Il est difficile de savoir à quoi il pensait, s’il connaissait les implications de sa référence, s’il s’agissait simplement d’une tentative d’obtenir une réaction des médias, ou ce qu’il y avait dans son cœur. Mais son ignorance apparente de cette triste histoire au Texas et de ce que représente «obtenir une corde» ne signifie pas que nous devons également rester ignorants.

Paul Stekler est réalisateur de documentaires et professeur d’affaires publiques et de radio-télévision-cinéma à l’Université du Texas à Austin. Suivez-le sur Twitter: @PaulStekler