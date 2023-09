Les paroles de Trump pourraient revenir le hanter, préviennent les analystes juridiques

Les propres mots de l’ancien président Donald Trump pourraient être utilisés contre lui, car l’ancien président a critiqué à plusieurs reprises le juge Arthur Engoron sur les réseaux sociaux après sa décision déclarant Trump responsable de fraude.

Engoron a écrit mardi dans une décision que Trump et ses fils, aux côtés de la Trump Organization et de plusieurs autres entités commerciales associées à l’ancien président, avaient commis une fraude en gonflant à plusieurs reprises la valeur de nombreux actifs immobiliers de Trump. La décision d’Engoron a partiellement accueilli la requête du procureur général de New York, Letitia James, pour un jugement sommaire dans son procès de 250 millions de dollars contre Trump et son entreprise.

En réponse directe à la décision, Trump a posté sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, en disant mercredi: « Ce juge politique hack, qui évalue, Mar-a-Lago, la parcelle immobilière la plus spectaculaire de Palm Beach, et peut-être de toute la Floride, à 18 millions de dollars afin de Il faut mettre un terme à la réduction des évaluations dans mes états financiers, qui sont en fait inférieures à ma valeur nette réelle. »

A propos de la réponse de Trump, l’ancien procureur fédéral Andrew Wiessmann semble avertir que les paroles de Trump pourraient revenir le hanter sous la forme d’une responsabilité juridique.

Dans un poster sur Xofficiellement sur Twitter, Wiessmann a déclaré : « Je crains que ce ne soit qu’une question de temps avant que le pire n’arrive : et les facilitateurs de Trump ainsi que Trump en porteront la responsabilité morale, voire légale. »

Je crains que ce ne soit qu’une question de temps avant que le pire ne se produise : et les soutiens de Trump ainsi que Trump en porteront la responsabilité morale, voire juridique. https://t.co/CbaUMkYfWA — Andrew Weissmann (weissmann11 sur Threads)🌻 (@AWeissmann_) 27 septembre 2023

Ancien procureur fédéral Joyce Vance a également commenté » sur les remarques de Trump, soulignant même certains mots utilisés par Trump, en disant : « Si un accusé dans l’une de mes affaires avait fait cela, je ne crois pas qu’il obtiendrait simplement un laissez-passer des tribunaux. et certainement pas du procureur. Trump. a une tendance à mépriser le danger dans lequel il fait courir la communauté. »

Semaine d’actualités a contacté des analystes juridiques par courrier électronique pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Entre-temps, la décision a depuis suscité l’indignation de la famille Trump et d’autres républicains qui soutiennent l’ancien président et ont accusé Engoron d’avoir lancé une « attaque radicale » motivée par des raisons politiques.

Cependant, ce n’est pas la première fois que d’autres avertissent que les propos de l’ancien président pourraient revenir le hanter. L’ancien procureur adjoint des États-Unis, Gene Rossi, avait déjà mis en garde contre la même idée après que Trump ait déclaré à Kristen Welker de NBC News qu’il avait ignoré les conseils de certains avocats de son administration, qui lui avaient conseillé de ne pas pousser les affaires de fraude électorale parce qu’il « ne les respectait pas comme avocats », lors d’une interview sur Meet the Press.

En plus de la récente décision, Trump continue de faire face à des problèmes juridiques, car les enquêtes étatiques et fédérales sur ses affaires commerciales et politiques ont conduit à l’inculpation de Trump dans quatre affaires en quatre mois.