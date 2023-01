Les paroles de Taylor Swift utilisées pour appeler Ticketmaster lors d’une audience au Sénat Mopays.com

Voir la galerie







Regarde quoi Taylor Swift les a fait faire ! La commission judiciaire du Sénat a tenu une audience le mardi 24 janvier pour discuter de la désastreuse prévente de billets de novembre 2022 pour la prochaine tournée Eras de la superstar country de 33 ans devenue pop par Ticketmaster et du manque de concurrence dans l’industrie des événements payants. , et plusieurs orateurs ont utilisé le sujet comme une chance de glisser des références au catalogue sain de chansons de Taylor. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, Conn. Sen. Richard Blument a refusé de laisser Ticketmaster détourner le blâme de la vente – ce qui a forcé des milliers de fans à attendre des heures pour des billets juste pour repartir les mains vides, puis trouver des billets vendus par des revendeurs pour des milliers de dollars.

Plus à propos Taylor Swift

“Ticketmaster devrait se regarder dans le miroir et dire : je suis le problème, c’est moi.” Des représentants du gouvernement licencient les paroles de Taylor Swift contre le président de Live Nation, Joe Berchtold, lors de l’audience du Sénat sur le #ErasTour fiasco des billets. pic.twitter.com/gddZqEJolV – Divertissement ce soir (@etnow) 24 janvier 2023

“Ticketmaster a eu la témérité d’insinuer que la débâcle impliquée dans les pré-ventes de billets était la faute de Taylor Swift”, a-t-il commencé avant de citer son hit n ° 1, “Anti-Hero”. Il a poursuivi : « Puis-je suggérer respectueusement que Ticketmaster se regarde dans le miroir et dise : « Je suis le problème, c’est moi. » » Le sénateur du Minnesota. Amy Jean Klobuchar avait un sourire sur son visage alors qu’elle citait Rouge (version de Taylor)La chanson préférée des fans, “All Too Well”, lors de ses déclarations d’ouverture comme “une ode à Taylor Swift”.

Sal Nuzzovice-président senior du James Madison Institute, une organisation créée pour “faire avancer les politiques publiques” afin d’aider financièrement les citoyens de Floride, a utilisé une chanson de 2017 Réputation pour aider à remettre en question la véracité de l’affirmation de Ticketmaster selon laquelle sa croissance aide réellement les consommateurs. “Quelques millions de fans de Taylor Swift répondraient : ‘C’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses'”, a-t-il déclaré. De plus, sénateur Mike Lee de l’Utah a plaisanté en disant qu’il voulait diriger le comité sénatorial, par Nouvelles de la BNC. Citant “Tu appartiens à moi” de Sans peur (version de Taylor)il a noté: “Encore une fois: elle est capitaine de joie et je suis sur les gradins”.

Taylor peut certainement «tourner comme une fille dans une toute nouvelle robe» après avoir entendu ces mentions honorables!

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Joe Berchtold, président et directeur financier de Live Nation Entertainment, était présent lors de ces arguments et coups inspirés de Taylor Swift. Il s’est excusé auprès du Comité judiciaire du Sénat lorsqu’il a eu l’occasion de parler et a reproché aux robots d’avoir rendu si difficile l’achat de billets pour les vrais fans. “La récente expérience de vente avec Taylor Swift, l’un des artistes les plus populaires au monde, a mis en évidence la nécessité de résoudre ces problèmes de toute urgence. Nous savions que les robots attaqueraient cela en vente et nous avons planifié en conséquence », a-t-il déclaré. “Nous avons ensuite été touchés par trois fois plus de trafic de robots que nous n’avions jamais connu et pour la première fois sur 400 fans vérifiés en vente, ils sont également venus après nos serveurs de mots de passe de fans vérifiés.”

“Nous nous excusons auprès des fans. Nous nous excusons auprès de Mme Swift.” Les hauts dirigeants de l’industrie de la billetterie sont confrontés au Comité judiciaire du Sénat après la panne de Ticketmaster l’année dernière lors d’une vente de billets de concert de Taylor Swift. https://t.co/ivF7eyC0Sp pic.twitter.com/UT1Ue5nUSC – La presse associée (@AP) 24 janvier 2023

“Nous nous excusons auprès des fans. Nous nous excusons auprès de Taylor Swift. nous devons faire mieux et nous ferons mieux », a-t-il conclu. Les excuses n’aideront probablement pas Taylor ou ses fans à “Peace” avec la situation, étant donné que les excuses partagées par Ticketmaster (puis supprimées et republiées avec les modifications apportées) le 19 novembre 2022 étaient une ligne. La déclaration a ensuite semblé détourner l’essentiel de la responsabilité en s’extasiant sur la poussée record pour les billets Taylor Swift que la société a reçus.

Lien connexe Lié: Grammy Wins de Taylor Swift: combien elle en a et pourquoi elle a gagné

Après quelques jours de confusion, Taylor a également parlé de la situation dévastatrice et du fait qu’après deux préventes, Ticketmaster a annulé la vente générale du Eras Tour, invoquant un inventaire épuisé. « Il va sans dire que je suis extrêmement protecteur envers mes fans. Nous faisons cela ensemble depuis des décennies et au fil des années, j’ai apporté tant d’éléments différents de ma carrière en interne. J’ai fait cela SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe qui se soucie autant de mes fans que moi », a-t-elle commencé dans une histoire Instagram le 18 novembre.

Taylor a poursuivi en disant à quel point c’était “atroce” pour elle de voir ses fidèles fans si bouleversés. “Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais excuser personne car nous leur avons demandé à plusieurs reprises s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir », a-t-elle poursuivi.

La gagnante d’un Grammy a conclu sa déclaration en disant que son “espoir” est de fournir d’autres moyens à elle et à ses fans de “se réunir et de chanter ces chansons”.

La tournée record Eras de Taylor débute à Glendale, en Arizona, le vendredi 17 mars.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.