Les paroles de la chanson « invisible string » de Taylor Swift incitent les couples à partager leurs histoires d’amour

Avant que Georgia Harris ne rencontre son petit ami, il était apparu en arrière-plan de ses photos lors d’un événement auquel ils avaient tous deux assisté il y a des années. Maintenant, elle approche de son deuxième anniversaire avec l’homme qui s’est faufilé dans sa pellicule avant même de savoir qu’il existait.

Lorsqu’elle a publié son histoire d’amour sur TikTok, les gens ont inondé la section des commentaires, suggérant que leur relation prouve la « théorie des cordes invisibles », ou l’idée selon laquelle l’univers relie secrètement des personnes destinées à se rencontrer un jour. Le concept vieux de plusieurs siècles gagne du terrain sur TikTok alors que des jeunes comme Harris racontent comment leur vie et celle de leurs partenaires se sont croisées à plusieurs reprises avant de finalement se rencontrer.

« C’est une coïncidence absolument folle, mais je pense que le moment était tout à fait opportun pour nous et que ce qui est censé se produire se produira », a déclaré Harris, 25 ans, qui vit à Perth, en Australie.

Dans les commentaires sur la vidéo de Harris, une utilisatrice de TikTok a affirmé que son mari était en arrière-plan de la vidéo personnelle de sa meilleure amie d’enfance. Une autre a écrit qu’elle et son mari apparaissaient en arrière-plan des photos l’un de l’autre lorsqu’elle assistait au bal universitaire de son ex. Une autre encore a déclaré qu’elle et son mari avaient assisté au même mariage 12 ans avant leur rencontre.

Le hashtag #théoriedescordesinvisibles a connu un pic la semaine dernière, cumulant plus d’un million de vues au cours des sept derniers jours.

Je crois beaucoup à l’univers, comme si quoi qu’il arrive, cela arrive pour une raison. —Isabelle Whitlock, 21 ans

Beaucoup sur TikTok utilisent l’audio de la chanson « invisible string » de Taylor Swift – qui professe que « depuis le début, il y avait une corde invisible qui vous attachait à moi » – pour partager leurs histoires d’amour. La chanson fait allusion au folklore est-asiatique autour du « fil rouge du destin » qui relie les amants qui sont finalement destinés l’un à l’autre.

Isabelle Whitlock, 21 ans, a vécu toute sa vie à moins de cinq minutes de son désormais petit-ami. Ils ont grandi dans la même petite ville, sont allés dans les mêmes écoles et sont même apparus ensemble sur les mêmes photos de l’annuaire – mais les deux ne se sont jamais rencontrés jusqu’à ce qu’ils se correspondent sur une application de rencontres à l’été 2022.

« Je crois beaucoup en l’univers, comme quoi quoi qu’il arrive, cela arrive pour une raison », a déclaré Whitlock. « Et je pense que c’était vrai pour nous : nous nous sommes rencontrés au moment idéal. Si nous nous étions rencontrés plus tôt, nous n’aurions pas été prêts l’un pour l’autre.

Après avoir vécu une série de relations qu’elle a décrites comme toxiques, Whitlock a déclaré qu’elle aurait pu repousser son partenaire, qu’elle croit maintenant être «le bon», si elle l’avait rencontré trop tôt dans la vie.

Dans sa vidéo TikTok participant à la tendance, elle a écrit que même si elle ne sait pas comment ils ont passé si longtemps sans se rencontrer, ils ont tous deux dû tracer leur propre chemin avant que leurs vies ne convergent.

Whitlock et son petit ami, Aidan Squires, qui vivent maintenant à Manchester, en Angleterre, se sont dits choqués par l’ampleur du phénomène parmi les couples du monde entier.

« Maintenant que nous disposons d’une plateforme sur laquelle vous pouvez partager ce genre de choses et qu’elle peut être vue par presque tout le monde partout dans le monde, cela permet à ces histoires de se développer beaucoup plus rapidement », a déclaré Squires, 23 ans. « Ce n’est certainement pas quelque chose que nous avons. j’y aurais pensé avant, mais dès que [this trend] est arrivé, nous nous sommes dit, oh, mon Dieu.