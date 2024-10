Les paroles de « Holding On » de Bailey Zimmerman peuvent apporter le soulagement dont vous avez besoin

La chanson la plus vulnérable de Bailey Zimmerman à ce jour est une introspection gonflée intitulée « Holding On ». Trouvez-le en train de demander (de plaider ?) de l’aide tout au long de cette histoire de chanson à la croisée des chemins relationnels.

« Holding On » n’est pas une autre sorte de ballade de pouvoir rester ou partir. Austin Shawn et Blake Whiten ont écrit des paroles qui trouvent la moitié d’une relation désespérée. La ride le rend unique dans la musique country extérieure si vous ne vous appelez pas Jelly Roll.

« Veux-tu être fort et continuer à tenir le coup / Si c’était ton dernier souffle, le gaspillerais-tu avec moi, » il demande de commencer chaque refrain.

Warner Music Nashville Warner Music Nashville

C’est toujours un risque lorsqu’un jeune artiste aborde des émotions mûres, mais Zimmerman trouve une poche pour respirer sans se surmener. Il n’y a pas assez de détails pour analyser une histoire de vie particulière de son passé, ce qui est une bonne chose, car des chansons comme celle-ci sont meilleures quand un auditeur peut porter les paroles.

EN SAVOIR PLUS: Découvrez l’intérieur des maisons de célébrités les plus incroyables

Sur le plan sonore, l’arrangement se construit d’une manière que ses fans reconnaîtront. Il est assez facile d’ignorer les détails de son message tout en ressentant la positivité du « Hold On ». Il est à déterminer si la chanson sera diffusée à la radio, mais ce nouveau morceau sera certainement l’un des favoris de certains, quel que soit le type d’album ou d’EP que Zimmerman sortira ensuite.

Bailey Zimmerman, Paroles de « Holding On »:

Il fut un temps où je me suis battu / Et j’aurais pu passer une nuit de plus / Mais je perds la tête et je n’arrive pas à trouver la lumière / Alors tu prends ma main et tout va bien / Si nous avions le choix pour bloquer le bruit.

Chœur:

Seras-tu fort et continueras-tu à tenir le coup / Si c’était ton dernier souffle, le gaspillerais-tu avec moi / Resterais-tu quand je suis dans le noir / Sois l’ange qui descend et ramasse mon cœur / Quand tout va mal, Pouvons-nous être forts / Et continuer à tenir bon / Et continuer à tenir bon.

jeCela faisait longtemps que je n’avais pas pu ressentir / Autre chose que ce genre d’enfer / Mais tu accroches ton auréole, et tout lâche prise / Cela m’a tiré si bas.

Répéter le refrain

Tenir, tenir, tenir.

Répéter le refrain