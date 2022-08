Les paroisses du Pérou accueillent l’inscription au CCD – Shaw Local

L’inscription au CCD pour les enfants des paroisses Sainte-Marie, Saint-Joseph et Saint-Valentin, de la 1re à la 8e année, suivra les messes les week-ends du 20 au 21 août et du 27 au 28 août dans toutes les églises catholiques du Pérou.

Cette année, la paroisse combinera les programmes St. Mary, St. Joseph et St. Valentine CCD en un seul. Les cours d’éducation religieuse pour toutes les paroisses catholiques du Pérou auront lieu à l’école Saint-Joseph de 17h30 à 18h45 à partir du mercredi 7 septembre.

Des inscriptions supplémentaires seront disponibles le premier soir de cours à 17h00

Les frais d’inscription sont de 85 $ pour un enfant et de 110 $ pour deux enfants ou plus. Il y aura des frais supplémentaires de 20 $ pour les élèves de la classe de première communion de deuxième année et de la classe de confirmation de huitième année.